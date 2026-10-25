Barcelona - Real Madrid: Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido

El Spotify Camp Nou abre sus puertas para albergar el primer clásico de la temporada. El Barcelona tendrá la oportunidad de firmar el mejor arranque liguero de la historia si consigue ganar ante su máximo rival

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el primer Clásico del fútbol español de la temporada, un duelo que puede marcar el devenir de la lucha por el título liguero. Los azulgranas llegan líderes con 27 puntos con seis puntos de ventaja sobre el conjunto blanco, que ocupa la tercera posición con 21. Una victoria en el Spotify Camp Nou permitiría a los de Hansi Flick abrir una brecha de nueve puntos respecto a su eterno rival, mientras que los de José Mourinho buscarán recortar distancias y apretar la clasificación.

Ambos equipos llegan tras una jornada de Champions con sensaciones muy distintas. El Barcelona sucumbió frente al PSG en el Parque de los Príncipes cosechando así su primer tropiezo de la temporada, ante el actual campeón de la máxima competición europea. El Real Madrid, se impuso al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu por 4-1. El conjunto catalán buscará pasar página, mientras que los madridistas tratarán de asaltar el feudo barcelonista.

El Barcelona, ante una oportunidad histórica

Los culés han ganado sus nueve primeros encuentros ligueros y buscan prolongar una dinámica que le permitiría firmar un arranque histórico en la competición. El conjunto azulgrana ya ha igualado el récord que ostentaba el Real Madrid desde 1968-1969, cuando el equipo blanco, conocido como el Madrid de los Ye-yé, encadenó nueve victorias consecutivas en las nueve primeras jornadas tras ganar sus primeros 9 partidos ligueros. Aquel registro se ha mantenido durante casi seis décadas hasta que el Barcelona lo consiguió igualar tras imponerse al Real Betis por 2-5 en La Cartuja. Ahora, el destino ha querido que el siguiente obstáculo para batir el récord sea el equipo que estableció esa misma marca. Una victoria este domingo permitiría al Barca sumar diez triunfos consecutivos desde el inicio de LaLiga y convertirse en el primer equipo de la historia liguera en conseguirlo.

El Balón de Oro, en el horizonte

El Clásico tendrá, además, un gran aliciente añadido, ya que se disputará justo un día antes de la gala en Londres. Lamine Yamal y Kylian Mbappé afrontan una de las citas más importantes de la temporada en vísperas de conocer quién se lleva el galardón. Ambos figuran entre los grandes favoritos en la carrera por el premio, por lo que el duelo los pondrá de nuevo cara a cara en la antesala de una noche muy especial para las dos estrellas.

El Real Madrid, obligado a reaccionar

El conjunto blanco afronta el encuentro con la necesidad de reducir la distancia ante el liderato. Los seis puntos que separan a ambos equipos convierten este clásico en una batalla. Una derrota madridista supondría una máxima dificultad para remontar el título ya que sería una diferencia de 9 puntos a finales de octubre. Mientras que, una victoria madridista permitiría recortar la diferencia a tres puntos y reabrir la lucha por la primera posición. El equipo de Mourinho buscará frenar el ritmo de un rival que ha demostrado estar muy por encima del nivel ante los demás equipos domésticos. El conjunto azulgrana ha demostrado una gran capacidad ofensiva, sumando un total de 39 tantos en 9 partidos, con un promedio de 4,33 goles por partido. Para ello, el control del centro del campo y la solidez defensiva serán un punto clave en este encuentro para intentar frenar el asedio azulgrana.

El enfrentamiento llega en un momento clave para ambos proyectos. El FC Barcelona quiere aumentar la distancia ante el Real Madrid para consolidarse como una candidatura para el título por tercera vez consecutiva, mientras que el Real Madrid necesita demostrar que sigue teniendo argumentos para pelear esta liga hasta el final.

¿Dónde seguir y ver en directo el Barcelona - Real Madrid?

El primer Clásico de la temporada, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 25 de octubre a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou.

El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN LaLiga, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Rudiger, Valverde, Guler, Tchouaméni, Bellingham, Diomande, Mbappé.