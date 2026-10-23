Jürgen Klopp elige ganador del Clásico: "Apoyo al mejor equipo, y viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona"

El seleccionador de Alemania confesó que siempre se ha decantado más por el Barça que por el Real Madrid ya que "estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid"

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid está a la vuelta de la esquina y sin duda será el evento del próximo domingo, no solo en España sino también en Europa ya que será uno de los partidos más vistos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y entre tantos aficionados al fútbol que verán ese apasionante duelo, estará Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania.

El que fuera también entrenador del Liverpool y del Mainz 05 confirmó que verá el partido entre el Barcelona y el Real Madrid y que además tiene un claro favorito. "Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida", reconocía Klopp en el descanso del Bayern de Múnich-Arsenal de Champions, partido que vio en directo en el palco del Allianz Arena.

El seleccionador germano admitió además simpatizar con el color azulgrana más que con el blanco, sobre todo por experiencias pasadas. "Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid", explicaba el alemán.

Aunque con el tiempo ha admitido que su opinión ha ido cambiando y aunque sigue eligiendo al Barcelona, va con el mejor en este partido. "Hoy apoyo al mejor equipo. Y, viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona", ha admitido.

Adeyemi y Rüdiger, alemanes a seguir

Además de estar pendiente del Clásico por ver el espectáculo, el seleccionador germano también lo hará por motivos laborales, ya que en ambos equipos hay jugadores de la selección alemana a lo que seguir. En el Barcelona está Karim Adeyemi, el extremo izquierdo azulgrana se está abriendo cada día más hueco en los planes de Hansi Flick, quien ya suma cuatro goles y tres asistencias con solo cuatro titularidades.

En el equipo blanco, Klopp podrá seguir también el partido de Antonio Rüdiger, que si bien no ha empezado la temporada como titular, cada vez está teniendo más minutos y viene de jugar el partido completo frente al RB Leipzig en la Champions League.

¿Cómo llegan Real Madrid y Barcelona al Clásico?

El Barcelona y el Real Madrid afrontan el primer Clásico liguero de la temporada en situaciones diferentes. El encuentro se disputará este domingo 25 de octubre, a las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou, con tres puntos fundamentales en juego.

El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, llega como líder de LaLiga y con unos números espectaculares: nueve victorias en nueve jornadas, 27 puntos y 39 goles a favor. Los culés atraviesan un gran momento de forma y buscarán aprovechar el factor campo para ampliar su ventaja. Sin embargo, las lesiones de jugadores como Dani Olmo y Eric García suponen un contratiempo para el técnico alemán.

Por su parte, el Real Madrid ocupa la tercera posición, con 21 puntos, seis menos que su eterno rival. El equipo de José Mourinho suma siete victorias y dos derrotas, por lo que necesita un resultado positivo para recortar distancias y mantenerse en la lucha por el liderato. Además, afronta el encuentro condicionado por la sanción de Vinícius Júnior.

En definitiva, el Barcelona parte con ventaja por sus resultados y por jugar en casa, pero el Madrid buscará dar un golpe sobre la mesa en un Clásico en el que la presión y la rivalidad pueden marcar la diferencia.