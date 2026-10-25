Barcelona - Real Madrid, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El Camp Nou acoge un duelo de máxima rivalidad en el que los azulgranas ponen a prueba su excepcional momento en LaLiga, donde lo han ganado todo, frente a un conjunto blanco que no se puede permitir tropezar

¡Muy buenas tardes! Llega el primer Clásico de la temporada al Camp Nou con muchos alicientes . A la gran rivalidad existente, los comentarios de uno y otro bando por los arbitrajes o el morbo por el regreso de Mourinho se suma lo más importante, la trascendencia del choque en la situación clasificatoria y la lucha por el título, por más que estemos en el primer cuarto de la temporada. El FC Barcelona puede dejar a 9 puntos a un Real Madrid que, a su vez, puede colocarse a solo 3. Mucho en juego sin duda. ¡Arrancamos!

Para empezar, hay que recordar que Thibaut Courtois es baja de última hora por un proceso gripal. El cancerbero belga no se desplazó esta mañana a la Ciudad Condal, aunque luego saltaba la noticia de que quería jugar a toda costa. "Vamos a ver cómo avanzan las horas y se va encontrando mejor. Si es así, volará hacia Barcelona", anunciaban desde el club blanco. Pero finalmente se ha quedado en tierra y su puesto bajo palos será ocupado por Lunin.

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Hansi Flick y José Mourinho os dejamos toda la información previa al encuentro, no sólo sobre sus onces probables, sino también dónde verlo por TV en directo.

Mourinho responde a Fermín y lanza un aviso sobre el árbitro del Clásico: "A nosotros nos cansan otras cosas"

"La gente que hace una semana pensaba que el Barça nos puede golear, ahora piensa lo mismo. No creo que vaya a cambiar la idea. Que se hable bien del Barça es algo que no me afecta. Para ser honesto, hay partidos en los que obviamente merecen que se hable muy bien porque hacen cosas muy buenas. En nuestro caso, se nos mira como un producto acabado. Los productos acabados en el fútbol son difíciles. Si hablas de nosotros en una fase adelantada del proceso, venimos trabajando hace tres meses. Si quitamos la pretemporada, el parón de selecciones... trabajamos mes y medio. Lejos de ser un producto acabado, es un producto inicial donde estamos en una fase inicial donde su entrenador está conociendo, analizando, defendiendo caminos... Los jugadores también me están conociendo. Comparar un equipo así con otro que lleva más años, no me parece justo ", señaló el técnico del Real Madrid en rueda de prensa.

Flick se cansa de polémicas con los árbitros: "No quiero hablar más de este tipo de cosas"

"Le tengo el mayor respeto. Cuando uno gestiona equipos a este nivel y demuestra estos éxitos... estamos hablando de calidad. Le visité cuando estuve en la selección, y todos los jugadores hablan maravillas de él. Es un gran compañero, con éxito", afirmó el entrenador del FC Barcelona sobre su homólogo madridista.

El Clásico, el partido de los partidos, vivirá su enésima versión este domingo en la Ciudad Condal con una gran cantidad de alicientes: la vuelta de Jose Mourinho al lugar donde empezó todo para él, la inercia ganadora del Barça, que lo ha ganado todo en LaLiga, y la necesidad del Real Madrid, que no se puede permitir más tropiezos.

Así llega el FC Barcelona

Para el Barcelona es una magnífica oportunidad para dejar tocado a su máximo rival en la competición doméstica. Los de Hansi Flick (9 victorias en 9 partidos, 27 puntos, 39 goles a favor) van como un tiro y dejar a nueve puntos al Real Madrid en el primer tercio del campeonato sería una apetitosa ventaja.

Tendrán que reponerse de la única derrota sufrida en el curso, un 4-2 ante el PSG en París en la Champions, en un partido en el que reservó efectivos y también perdió unidades, ya que Dani Olmo se lesionó y estará un mes de baja. También fue una prueba de fuego para una defensa en la que faltaban y faltarán Eric Garcia y Jules Koundé, además de Christensen.

El principal lunar de los barcelonistas en París fue el lateral zurdo, donde Joao Cancelo no estuvo especialmente acertado. Frente al Real Madrid, el portugués tiene todos los números para volver al carril izquierdo, a no ser que sorprenda con la alineación de Alejandro Balde, que casi no cuenta. Más allá de esta duda, la alineación del Barça no debería presentar sorpresas.

Además, el Barça tiene el 'efecto Flick' a su favor, ya que desde que el alemán firmó por los azulgranas en la temporada 2024-2025, los catalanes han ganado cinco de los seis títulos en juego y su dominio en los enfrentamientos directos ante el Real Madrid es abrumador. De los seis Clásicos disputados con Flick, el Barça ha ganado cinco, sólo perdió el de la temporada pasada ante el Real Madrid de Xabi Alonso (2-1). En la vuelta, el 2-0 le dio el título.

Así llega el Real Madrid

Enfrente, Jose Mourinho, ayudante de Bobby Robson y Louis van Gaal, volverá al lugar donde le quisieron y ahora le odian. El portugués, recordado por sus múltiples enfrentamientos fuera del campo con el barcelonismo, ha ganado dos de los trece partidos que ha disputado con los diferentes equipos que ha dirigido (Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea) en el Camp Nou.

El Real Madrid llega al Clásico en uno de sus mejores momentos de la temporada, después de cuatro victorias consecutivas tras el parón de selecciones, 12 goles anotados en los últimos tres encuentros y buenas sensaciones, especialmente en el partido contra el Sevilla FC.

Mourinho reconoció en rueda de prensa que tiene claro el once para el Camp Nou, pero añadió que no iba a adelantarlo. "De quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó. Son baja segura Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinicius, quien cumple ante el Barcelona el segundo de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba, y Courtois, baja de última hora.