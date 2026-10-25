Mourinho también se acuerda del VAR en la victoria del Real Madrid ante el Barça: "Era tarjeta roja clara"

El técnico portugués elogió el "extraordinario" encuentro de su equipo y destacó que Martínez Munuera hizo "un gran partido" como árbitro principal, pero no opinó lo mismo de Iglesias Villanueva, responsable en la sala VOR

El Real Madrid salió victorioso del primer Clásico de la temporada. Ante un Barcelona temible, que lo había ganado todo en LaLiga, los blancos asaltaron el Camp Nou con un doblete de Mbappé (1-2). Aunque aparte del francés, el protagonista indiscutible sobre el césped horas antes de conocerse al ganador del Balón de Oro, uno de los grandes vencedores del choque fue Jose Mourinho.

El técnico portugués supo anular al cuadro azulgrana con su planteamiento, acertó con la titularidad de Bernardo Silva y celebró con rabia el 1-2 en su regreso al coliseo culé. Por encima de todo, destacó la gran actuación de los suyos. Aunque fiel a su estilo, también dejó un dardo por el arbitraje, no a Martínez Munera, sino a Iglesias Villanueva, responsable en la sala VAR.

Pidió la expulsión de Cancelo

"Primero de todo, ha sido un gran partido, de alto nivel, partido que seguramente todo el mundo que ama el fútbol se ha parado para ver, con dos equipos que jugaron a ganar y en nuestro caso, me compete más hablar de los míos. Los chicos han hecho un partido extraordinario, muy organizados, concentrados, con coraje para salir jugando desde atrás con un adversario que presiona mucho. Hemos tenido oportunidades para hacer el 0-2, tenemos una situación de Jude y Kylian de dos contra uno... Obviamente el Barcelona tiene una reacción fuerte en el segundo tiempo pero nosotros con mucha tranquilidad y organización, con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad. Repito, contra un gran adversario y con un árbitro que creo que ha hecho un gran partido y un VAR que creo que estaba dormido en el minuto 60, es una clara tarjeta roja de Joao Cancelo a Diomande, pero gran partido, gran victoria", destacó en su análisis del encuentro.

El partidazo de Cucurella ante Lamine Yamal

Además, el preparador luso elogió el partido formado por Cucurella para contener a Lamine Yamal. "Jugó contra un gran jugador, que es su compañero. A un gran jugador a mí me gusta verlos en la línea, a diez metros de mí, ahí entiendo la calidad de los jugadores. Y el chico es muy bueno, muy difícil porque además de bueno es listo, ha intentado todo para que le saquen amarilla a Cucu, pero ha aguantado muy bien con un Diomande que poquísimas veces les ha dejado a él y a Cancelo conseguir superioridad. Cucu es el partido más difícil que ha tenido y se ha salido contra un chico que es muy bueno", destacó.

Pero, pese a la felicidad por el triunfo, Mourinho pidió no bajar el pistón. "Si ganamos hoy pero perdemos en El Sardinero no vale, porque el Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato. Si sales a nueve ountos, desde el punto de vista psicológico es pesado, si sales a seis es equilibrado... y salir a tres es diferente. Es también importante, porque ganamos con tranquilidad y con todos los méritos", recalcó.

Los elogios a Bernardo Silva, Lunin y Valverde

Además, también se detuvo en algunos nombres propios de su equipo. "Obviamente a Bernardo Silva le conozco, pero una cosa es conocerle y otra ver cómo se puede integrar en un grupo. Nunca diré que este es mi equipo base, que este es mi once. La plantilla es muy buena, muy completa, la gente trabaja mucho, están preparados para jugar y la vida es así. Vosotros me habéis hecho ya dos preguntas y ninguna sobre Lunin, pero si perdemos aquí con errores de Lunin la primera pregunta sería sobre él. Lo único que le he dicho es que no entrena para estar en el banquillo, ha hecho un partido con gran equilibrio y tranquilidad, tenemos al mejor portero del mundo pero hoy ninguno de nosotros ha llorado porque no juegue Courtois. El grupo está muy unido, también en los momentos difíciles. Ahora son cinco victorias seguidas y ya está, otro partido bonito. Jugamos domingo fuera de casa, miércoles fuera de casa, después tenemos el otro regalo fuera de casa de nuevo, el sábado... pero vamos. Hay otro nombre que no quiero dejar de tocar. Valverde ha jugado lesionado más de 40 minutos, se ha lesionado, ha querido seguir, ir hasta su límite y lo ha dado todo mientras ha estado en el campo", destacó.