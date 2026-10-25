Samuel Eto'o, leyenda del Barcelona: "Nadie del Real Madrid me fue a buscar cuando fiché con 16 años, me llevó un barrendero africano"

El ex futbolista camerunés no le guarda "rencor" al club blanco, que lo descubrió en su país pero apenas le dio oportunidades en el primer equipo, siendo de azulgrana cuando más brilló en su larga carrera profesional

A lo largo de la historia han sido bastantes los jugadores que ha vestido las camisetas de FC Barcelona y Real Madrid, que este domingo disputarán en el Camp Nou el primer Clásico de la temporada. Pero suele suceder que aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar en los dos grandes del fútbol español, siempre acaban decantándose por uno de ellos cuando se convierten en aficionados, provocando el rechazo por parte de la afición rival.

Los números de Eto'o en el FC Barcelona y el Real Madrid

Uno de los casos más llamativos de ex madridista y ex azulgrana es Samuel Eto'o, que fue descubierto muy joven por el club blanco, cuando jugaba en Camerún, ofreciéndole la posibilidad de dar el salto a Europa para iniciar una carrera que sería brillante. Pero sus mayores tardes de gloria las dio en el Camp Nou. Fue el Barça el equipo con el que más partidos jugó (199 a lo largo de cinco temporadas) y con el mejor cifras firmó (130 goles y 38 asistencias), conquistando un total de 8 títulos entre los años 2004 y 2009 (tres Ligas, dos Champions, una Copa del Rey y dos Supercopas de España).

Con el primer equipo del Real Madrid, sin embargo, apenas participó en siete encuentros. Llegó en 1996 procedente del Kadji Sports Academy de su país, para jugar inicialmente en su cantera. Al curso siguiente se fue a préstamo al Leganés, en Segunda división, y de regresó debutó en LaLiga con la elástica blanca en la 98/99, aunque acabó esa campaña cedido en Espanyol. La 99/00 también la empezó en el primer equipo y jugó otros seis choques, pero igualmente salió en enero cedido, esta vez al Mallorca, que acabó comprando su pase por más de 7 millones de euros para venderlo cuatro años después al club catalán por 27.

El barrendero con el que mantiene el contacto: "Estaba asustado"

Echando la vista atrás, Eto'o recordó que su andadura en la entidad del Santiago Bernabéu comenzó torcida desde el primer día. "Cuando viajé a España con 16 años , ningún dirigente ni allegado del Real Madrid me fue a buscar al Aeropuerto de Barajas", señaló en unas declaraciones recogidas por la cuenta de X Motivaciones Fútbol.

Ya de por sí el hecho de verse solo a su llegada a la capital de España resulta llamativo. Pero más aún lo es lo que sucedió después. "Estaba un poco asustado hasta que hablé con un barrendero africano que trabajaba ahí. Me dijo que si lo esperaba que terminase su turno de trabajo me llevaría hasta el club. En el día de hoy todavía tengo comunicación con él", desveló.

Pese a todo, el ex futbolista africano, a sus 45 años, afirma que no le guarda "ningún rencor" al Real Madrid. Ni por ese episodio ni por la falta de confianza que sintió en sus primeros años como futbolista. "Al contrario eso me sirvió para crecer , para darme cuenta que nadie me iba a regalar nada en mi carrera", recalcó.

La vida de Samuel Eto'o tras dejar el fútbol español

Tras dejar el Barça, Eto'o siguió jugando varios años más en el extranjero, pasando por Inter de Milán, Anzhi, Chelsea, Everton y Sampdoria, para vivir dar últimos pasos como futbolista en Turquía (Antalyaspor y Konyaspor) y vivir una aventura final en el Qatar SC donde colgó las botas en 2019, siendo actualmente presidente de la Federación de Fútbol de Camerún.