Problemas en la selección de Camerún que señalan a Eto'o como principal responsable

Con la Copa de África a la vuelta de la esquina, Camerún se ha visto envuelta en polémica por varios asuntos como la incógnita de los jugadores que irán convocados, un cese de un entrenador que se niega a dejar el cargo y la intención de que Vincent Aboubakar no vaya convocado. Todo apunta a un nombre propio, el presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto'o

La Copa de África de Naciones da el pistoletazo de salida el próximo 21 de diciembre en Marruecos por lo que os jugadores convocados marcharán al término de esta jornada a la máxima competición africana y a pocos días de su comienzo, la selección de Camerún está protagonizando una de las mayores polémicas de los últimos tiempos tildando de inestabilidad a una selección que ha quedado tocada después de no clasificarse para el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Con varios episodios sucediéndose a pocos días del comienzo, el principal señalado ha ido el presidente de Federación Española de Camerún, Samuel Eto'o.

Eto'o de mejor jugador a salpicado como presidente

A día de hoy existen pocas dudas del mejor jugador de la historia de Camerún, que se trata de Samuel Eto'o, junto a ello es el máximo goleador de la mencionada selección africana. Sin embargo, las últimas noticias acontecidas en la selección pone en entredicho su cargo como presidente de la institución del fútbol camerunés. Estas informaciones sucedidas en varias vertientes pero sin dejar de lado la selección están catalogadas de surrealistas. A pesar de que Camerún siempre es una de las grandes candidatas al título no pasa por un buen momento, más bien de incertidumbre.

El lío con la selección nacional

Camerún debuta el 24 de diciembre ante Gabón y ahora mismo no se sabe ni qué jugadores van a ir al torneo ni quién se va a sentar en el banquillo. El tema del banquillo comienza con la destitución del técnico belga, Marc Brys una vez que se confirmó que el país africano estará en la próxima cita mundialista del próximo año. Lo curioso viene en que el técnico alega que nunca ha recibido una notificación al respecto y se niega a abandonar el cargo porque el Ministerio de los Deportes le avala. Así pues, es todo una incógnita el quien se sentará en el banquillo cuando restan diez días para el debut de la selección.

El episodio con Aboubakar

Lo siguiente vino referido al tema de la lista de convocados donde faltaban jugadores relevantes como Onana, Choupo Moting o Aboubakar. Este último precisamente, está a once goles de igualar a Eto'o como máximo goleador histórico y se apunta a Eto'o como influyente en que la convocatoria del futbolista no se haya producido.

Las palabras de Brys contra Eto'o

Brys, recientemente destituido pero con el puesto en el aire quiso tener palabras sobre el propio presidente, al que acusa de tomar decisiones en contra de él. "Siempre fue objetivo de Eto’o deshacerse de mí lo antes posible. Desde el primer minuto me insultó, y yo reaccioné. Para él, yo era demasiado competitivo. Eto’o excluyó a jugadores clave y referentes, porque, por supuesto, fue él quien tomó esas decisiones. ¿Cómo se puede ir a la Copa Africana sin un portero de clase mundial? ¿O sin Aboubakar? Es increíble, aunque, en realidad, no me sorprende. Viene de alguien narcisista, que cree que es el mejor".