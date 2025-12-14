Fin al castigo de Salah que se despide temporalmente del Liverpool

Tras quedar fuera de la convocatoria contra el Inter a modo de castigo, Salah se ha reconciliado con Slot y este volvió a tener minutos con el Liverpool como preludio de su marcha a la Copa de África donde defenderá la camiseta de su país, Egipto

El episodio de Salah ha supuesto un terremoto en la Premier League en esta última semana en un momento en el que el Liverpool no está pasando por la mejor situación aunque es cierto que su equipo volvió a ganar en la competición doméstica frente al Brighton, esta vez con el egipcio en la convocatoria y con minutos.

Salah vuelve con victoria

En tan solo una semana, el episodio Salah ha vivido de todo, palabras de un jugador resentido por la suplencia, castigo de Slot que tuvo como consecuencia su no presencia en un partido importante como era el duelo contra el Inter de Champions League. Tras una conversación entre el jugador y el entrenador que acabó con indulto, el atacante volvió a vestirse con la camiseta de los reds y volvió a disputar un partido oficial, en este caso contra el Brighton en el que los de Slot consiguieron la victoria.

Como se intuía, el ex de la Fiorentina, Roma entre otros fue suplente pero finalmente participó en esta nueva victoria con una gran cantidad de minutos, un total de casi una hora de juego ya que las circunstancias del partido lo obligaron a ingresar antes de tiempo. Esto se debió a que el lateral derecho, Gomez se lesionó en torno a la media hora. Tras el cambio, ocupó la posición de Szoboszlai, que a su vez terminó en el lateral derecho. A pesar de esta tregua o reconciliación, Los medios británicos afirman que la situación aún no está resuelta, pero Anfield celebró que una de sus leyendas volviese al equipo, y volviese a contribuir en una victoria de los suyos.

Un regreso para volver a marcharse

Al término de esta jornada, los jugadores africanos seleccionados con sus países marcharan a la Copa de África y como era de esperar, Mo irá a defender los colores de Egipto, una de las selecciones más relevantes del mencionado torneo continental. Esta marcha fue confirmada por Slot el cual afirma que a día de hoy no existe ningún problema con el jugador. "No hay ningún problema que resolver. Creo que no fue el único jugador que dio vueltas por el campo agradeciendo a los aficionados… Mo irá a la AFCON, espero que lo haga muy bien. Tenemos que jugar aquí sin él". También fue preguntado sobre si le gustaría que el jugador volviese tras finalización de la Copa Africana de Naciones a lo que respondió con un "si" rotundo.