Van Dijk y Mac Allister apelan a la calma y protege la unidad del Liverpool ante polémica de Salah

Mohamed Salah atraviesa un momento de tensión en Liverpool tras críticas públicas a Arne Slot y su falta de minutos en la Premier y Champions

El Liverpool logró un triunfo vital por 1-0 ante el Inter de Milán en la Champions League, sin embargo, la victoria no ha logrado disipar el clima de tensión interna que atraviesa el club inglés. El foco sigue sobre Mohamed Salah, envuelto en una fuerte controversia tras sus críticas públicas al entrenador Arne Slot por la falta de minutos en las últimas jornadas.

Salah y la polémica en Liverpool

El delantero egipcio, que se perderá el próximo partido de Premier League frente al Brighton & Hove Albion, puso en duda su continuidad en el club antes de unirse a la selección de Egipto para preparar la Copa Africana de Naciones. Tras haber sido suplente en tres partidos consecutivos —incluyendo el empate 3-3 ante Leeds—, Salah expresó su decepción públicamente, asegurando que se siente traicionado por el club pese a haber renovado contrato hasta 2027.

La postura del plantel y Mac Allister

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister, titular frente al Inter, brindó su opinión sobre la situación para ESPN: “Sabemos lo que significa Mo para el Liverpool y sentimos un gran cariño por él. Es difícil no jugar, pero hay cosas que como grupo no podemos manejar”. Además, agregó que el equipo desea lo mejor para el club y espera que Salah pueda reconciliarse y seguir contribuyendo al equipo.

El argentino también destacó la importancia de mantener la unidad del grupo: “Mo sabe lo que hace y tomó su decisión. Como equipo estamos del lado del Liverpool y queremos lo mejor para el club. Ojalá se pueda llegar a buen puerto”.

Virgil van Dijk y la defensa de la cohesión

Por su parte, el capitán Virgil van Dijk evitó tomar partido, enfatizando que la prioridad es proteger la cohesión del equipo: “Este tipo de situaciones se quedan en casa. Debemos prepararnos y mantenernos unidos frente al ruido exterior”, declaró a TNT Sports, recordando que el enfoque debe estar en los jugadores presentes y en los próximos compromisos.

Alisson y el respaldo a Slot

El arquero brasileño Alisson Becker también reafirmó el apoyo al técnico: “Por supuesto que sí, seguimos respaldando al entrenador”, dejando claro que, a pesar de las diferencias con Salah, el club mantiene la confianza en Arne Slot para liderar al equipo en la Premier League y la Champions League.

Un golpe a la dinámica de Salah

La temporada ha sido irregular para Salah. Tras un inicio fulgurante con 11 de los primeros 12 partidos como titular absoluto, actualmente suma apenas cinco goles y tres asistencias en 19 compromisos. Su ausencia ante el Inter marcó la primera victoria visitante del Liverpool en la Champions sin él desde 2009, demostrando que el equipo puede competir incluso en momentos de incertidumbre.