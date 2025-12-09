Garnacho, contundente: “No me arrepiento de dejar el Manchester United”

Alejandro Garnacho defiende su salto al Chelsea sin arrepentimientos mientras Maresca lo elogia como una pieza clave del nuevo proyecto ‘blue’

El joven atacante argentino atraviesa su primera gran prueba en el Chelsea, respaldado por la confianza de Enzo Maresca y dejando atrás sin remordimientos su etapa en el Manchester United.

Un fichaje pensado para crecer

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, se deshizo en elogios hacia Alejandro Garnacho antes del compromiso de Champions frente al Atalanta, destacando sobre todo la disposición del extremo para mejorar y absorber nuevas ideas. El entrenador italiano considera al sudamericano un jugador “receptivo, disciplinado y con ambición”, factores que lo convierten en una pieza clave del nuevo proyecto ‘blue’.

Garnacho, que firmó por el Chelsea este verano a cambio de 40 millones de libras, explicó en rueda de prensa que su salida de Old Trafford no le genera ningún pesar. Para él, cambiar de aires era un paso natural en su evolución futbolística.

Sin arrepentimientos por dejar Old Trafford

El delantero fue claro al abordar su adiós al Manchester United, club al que llegó con 16 años y donde pasó cinco temporadas antes de ser apartado del equipo por Rúben Amorim. Ante las preguntas sobre si sentía tristeza o arrepentimiento, Garnacho respondió con firmeza: “No”.

El futbolista detalló que necesitaba un contexto nuevo para seguir creciendo: “Vine aquí a jugar, a demostrar quién soy. A veces tienes que mover ficha en la vida para evolucionar. Sentí que este era el sitio perfecto y el momento ideal, así que fue una decisión simple”.

Aunque el Bayern de Múnich manifestó interés durante el verano, el argentino aseguró que tenía claro su deseo de continuar en la Premier League, una competición que considera “la más exigente del mundo”.

Confianza plena en Maresca

Con contrato en vigor hasta 2032, Garnacho subrayó la importancia de su relación con Maresca: “Hablamos cada semana. Él confía en mí y eso lo es todo para un jugador joven. Apenas llevamos tres meses juntos, pero avanzamos paso a paso”.

El entrenador, por su parte, insistió en que el extremo aún tiene margen para seguir creciendo. “Puede ofrecer mucho más. Es trabajador, tiene mentalidad abierta y entiende bien lo que le pedimos. Para nosotros es muy fácil trabajar con él”, afirmó Maresca.

Un duelo exigente ante el Atalanta

Maresca advirtió que el Atalanta será un rival incómodo, especialmente por su defensa individual agresiva: “En Italia es habitual que los equipos te marquen hombre a hombre, incluso si vas al baño te persiguen”, bromeó.

El Chelsea afrontará el choque sin Cole Palmer, quien no viajó al considerarse que aún no puede soportar una semana tan cargada de partidos. Maresca confirmó que el joven inglés reaparecerá ante el Everton, mientras que Liam Delap seguirá de baja por su lesión en el hombro.