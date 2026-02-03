Guardiola ironiza sobre el mercado: “Estoy un poco enfadado, no entiendo por qué no invertimos más”

Pep Guardiola se mostró irónico al criticar la inversión en fichajes del Manchester City, destacando que seis equipos han gastado más que su club en los últimos cinco años

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se pronunció con ironía sobre el gasto en el mercado de fichajes y su relación con el éxito del club. En declaraciones recientes, el técnico catalán admitió sentirse “un poco triste y molesto” por el nivel de inversión del club en los últimos años, a pesar de los resultados obtenidos.

“En los últimos cinco años, en términos de gasto neto, estamos séptimos en la Premier League y quiero ser primeros. No entiendo por qué el club no invierte más dinero. Estoy un poco enfadado por ello”, comentó Guardiola, dejando claro que su mensaje iba cargado de humor irónico, pero también de crítica seria.

El City, líder en gasto en el mercado de invierno

En la reciente ventana de fichajes de invierno, el Manchester City fue el club que más dinero destinó, con un total de 95 millones de euros, destacando la llegada de Antoine Semenyo (72M) y Marc Guéhi (23M). Esto refuerza la tendencia habitual del club, que suele situarse entre los equipos con mayor inversión en transferencias.

A pesar de esto, Guardiola recordó que la estadística global lo sitúa solo como séptimo en gasto neto durante los últimos cinco años, con 460 millones de euros, por detrás de clubes como Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle y Liverpool.

Ironía y presión a los rivales

El técnico catalán no se limitó a criticar el gasto del City, sino que también lanzó un mensaje hacia los equipos con mayores inversiones:

“Ganamos en el pasado porque gastamos mucho, pero ahora seis equipos tienen que ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup, porque han invertido más que nosotros. Esto es un hecho, no una opinión. Mucha suerte a esos seis clubes”, señaló Guardiola.

El mensaje refleja cómo Guardiola mezcla humor e ironía con la presión mediática, recordando que su éxito ha sido también resultado de la inversión y gestión del club.

Reconocimiento a Txiki Begiristain y Hugo Viana

En sus declaraciones, Guardiola también mencionó a figuras clave de la dirección deportiva del City, como Txiki Begiristain y Hugo Viana, recordando la importancia de su trabajo en la planificación y gestión del club.

“Desde esa posición, como ganamos en el pasado porque gastamos mucho, ahora seis equipos deberían ganar los títulos importantes porque invirtieron más en los últimos cinco años. Esto no es una opinión, son hechos”, añadió el entrenador, reforzando su crítica con datos.

Aunque Guardiola sitúa al City como séptimo en gasto neto, los registros de Transfermarkt muestran que el club estaría en segunda posición, con 1.100 millones de euros invertidos, detrás solo del Chelsea (1.830M) y superando a otros grandes de la Premier.

El debate abierto por Guardiola refleja la tensión entre expectativas, inversión y resultados, y subraya cómo la percepción sobre el gasto en fichajes puede diferir de los datos reales.