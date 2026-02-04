Simeone se queda sin excusas; el mercado de enero del Atlético de Madrid, el único de LaLiga a nivel de la Premier

El conjunto colchonero ha invertido 54 millones de euros en este mercado de enero con los fichajes de Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, suponiendo el 71'5% de la inversión de LaLiga, que tan sólo ha invertido 75'5 kilos

LaLiga se asfixia económicamente. La crisis heredada de la pandemia y las férreos controles económicos impuestos por Javier Tebas hacen de la Primera división española una competición menos competitiva a nivel financiero que las otras grandes ligas europeas.

El mercado de invierno reafirmó el poderío de la Premier League inglesa, con una inversión de 453 millones de euros. Una realidad que no sorprende a nadie, aunque el dato sí es mucho más llamativo cuando se pone el foco en un club, el Manchester City.

Los de Pep Guardiola es el equipo de las grandes ligas europeas que más ha invertido este enero, con 95 millones de euros gastados; más que toda LaLiga española al completo, con un gasto de 75'5 millones de euros.

Eso, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se haya convertido en este enero en el único club español con una inversión acorde a los equipos de la Premier, con 54 millones de euros gastados en los fichajes de Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

No le quedan excusas ni paños calientes al Cholo a la hora de no querer equipararse con Real Madrid y FC Barcelona o el resto de grandes europeos. Y es que los colhoneros, al menos económicamente, están muy por encima al resto de los clubes 'la otra Liga'.

Como dato, el hecho de que LaLiga no sólo haya gastado menos que la Premier, sino que también lo ha hecho por debajo de la Serie A del Calcio italiano, con una inversión de 243 millones de euros; la Bundesliga alemana (101 millones de euros) y la Ligue 1 de Francia, tal y como informa la web especializada Transfermarkt.

En lo que respecta a clubes, el Atlético de Madrid es el quinto club de las grandes ligas europeas que más ha invertido este enero, con 54 millones. El primero, como hemos dicho anteriormente, es el Manchester City (95), siguiéndolo el Crystal Palace (89'7), el West Ham (56) y el Tottenham (55).

Manchester City: 95 millones de euros Crystal Palace: 89'7 millones de euros West Ham: 56 millones Tottenham: 55 Atlético de Madrid: 54

Sin duda, los del Metropolitano han sido el motor en LaLiga durante este mercado de fichajes invernal, el cual ha estado caracterizado por el bajo coste. Los dos grandes, sin ir más lejos, apenas han movido dinero, sin haber realizado ninguna incorporación el Real Madrid, frente a la cesión de Joao Cancelo el FC Barcelona. Nada que ver con los 54 kilos de los colchoneros en Lookman (35 millones a la Atalanta), Mendoza (16 al Elche) y Vargas (3 millones al Seattle).

Los 54 millones rojiblancos suponen el 71'5% del gasto de LaLiga, siendo seguidos muy de lejos por Osasuna, que ha invertido 5'5 millones en Raúl Moro y Javi Galán, y el Villarreal (3'5 millones en Álex Freeman.