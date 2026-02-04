Mario Suárez se decanta por Simeone tras el mercado de fichajes del Atlético de Madrid: "¿Lo que quería el 'Cholo'? Me cuesta creerlo"

El ex futbolista del Atlético de Madrid, aunque celebra la llegada de refuerzos, cree que no eran los perfiles que demandaba Simeone para la actual plantilla del cuadro colchonero

El mercado de fichajes ha llegado a su fin y el Atlético de Madrid, tras moverse de forma activa en el apartado salidas, incorporó a Lookman, a Vargas y a Mendoza en los últimos instantes del periodo de traspasos. Los fichajes llegan al Atlético de Madrid para reforzar a un plantel tocado y, aunque son bien recibidos por Simeone, no eran los traspasos que esperaba el técnico argentino, según cree Mario Suárez que, entre Mateu Alemany y el 'Cholo', se decanta por Simeone tras el mercado de fichajes del Atlético de Madrid.

Mario Suárez: "¿Buenos fichajes? Sin duda. ¿Lo que quería el 'Cholo'? Me cuesta creerlo"

Simeone, antes del comienzo de la jornada 22 de LaLiga, aseguró que el equipo necesitaba refuerzos tras las salidas, dando un toque de atención a la dirección deportiva que ultimó los fichajes previstos. Mario Suárez, ex jugador rojiblanco, aunque celebra los refuerzos, cree que ninguno fue pedido exclusivamente por Simeone. "¿Buenos fichajes? Sin duda. ¿Lo que quería el 'Cholo'? Me cuesta creerlo", comienza analizando el ex futbolista en El Partidazo de COPE. "Me parecen fichajes muy buenos de club pensados a medios plazo, pero creo que no se ha tenido muy en cuenta a Simeone", destaca Marios Suárez que se posiciona del lado de Simeone tras el mercado de fichajes. "Lo que él quiere es rendimiento inmediato para el jueves, que es una final, y para lo que queda de temporada", explica.

Nombre por nombre, Mario Suárez analizó el mercado de fichajes del Atlético de Madrid, explicando su teoría del rendimiento inmediato que quería Simeone frente a los jugadores que la dirección deportiva le ha traído al 'Cholo'. "Mendoza me parece muy bueno, de Vargas me hablan maravillas en México y Lookman es un gran jugador, regateador, con gol y que puede jugar con dos posiciones. Me ha faltado un nueve alternativo a Sorloth. ¿Jugadores diferenciales? De cara al futuro solo el tiempo lo dirá; para el presente inmediato y que mejoren lo que hay ahora mismo... ahí tengo más dudas", declaraba el exjugador colchonero.

El Atlético de Madrid presenta a Lookman

Mientras tanto, el Atlético de Madrid presenta a sus fichajes, empezando por la estrella del mercado, Lookman. El presidente del club, Enrique Cerezo, resaltó que el atacante nigeriano había tenido "la deferencia, por una gran diferencia económica" de incorporarse al club rojiblanco, rechazando otras ofertas. "Todos los atléticos deseamos que triunfes aquí, y queremos disfrutar de tu fútbol y de tus goles. Es un jugador pretendido por grandes clubes y ha tenido la deferencia por una gran diferencia económica de venir a jugar con nosotros", explicó en la presentación de Lookman, celebrada en el auditorio del estadio Metropolitano.