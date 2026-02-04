El Atlético de Madrid podría recibir otro inesperado ingreso económico procedente de la MLS

El ex rojiblanco Juan Manuel Sanabria dejará el Atlético San Luis por el Real Salt Lake de Estados Unidos, en una operación que rondará los 6 millones de euros, y algunas fuentes apuntan que el club rojiblanco aún conserva parte de su pase

Tras la gran inversión realizada el pasado verano, el Atlético de Madrid volvió a ser el principal animador del mercado de enero en LaLiga. El fichaje de Ademola Lookman procedente de la Atalanta por 35 millones de euros (más otros cinco en variables) ha sido de largo el más caro del fútbol español. Y tampoco hay otros que se acerquen al de Rodrigo Mendoza, el segundo en este ranking al arribar al Metropolitano desde el Elche a cambio de 16 millones. Pero los rojiblancos también han sido protagonistas en el capítulo de venas, al ingresar 40 millones por Conor Gallagher y 22 por Raspadori, traspasados al Tottenham y la Atalanata, respectivamente.

En los ingresos hay que sumar también los 500.000 euros abonados por Osasuna por el pase de Javi Galán, en un acuerdo que contempla futuras ganancias si el lateral sigue vistiendo de rojillo, y los dos millones pagados por el Lausanne suizo por el canterano Omar Janneh. Pero a ello podría sumarse además otro pellizco inesperado gracias a Juan Manuel Sanabria, que está a punto de formalizar su fichaje por el Real Salt Lake de la Major League Soccer. De hecho, hace días que que el acuerdo se da por hecho, apuntando el diario As que el Atlético de Madrid saldría beneficiado al conservar un porcentaje de su pase.

El paso de Sanabria por el Atlético de Madrid

Cabe recodar que el lateral zurdo uruguayo, de 25 años, fue firmado por el club colchonero aún en edad juvenil. Se trataba por entonces de una de las grandes promesas suramericanas y los rojiblancos pagaron 1,2 millones de euros al Nacional de Montevideo para adelantarse entre otros al Liverpool. Era el verano de 2018 y el charrúa permaneció en la disciplina madrileña dos campañas y media, hasta alcanzar el Atlético Madrileño y marcharse cedido en 2021 al Zaragoza, habiendo debutado antes con el primer equipo en la Copa del Rey.

Tras su paso por La Romareda, Sanabria se marchó de nuevo a préstamo al Atlético San Luis, franquicia del conjunto colchonero en México. Y después de dos campañas en sus filas, en 2023 se cerró un traspaso definitivo en el que desde el Metropolitano se habrían guardado ese porcentaje de su pase que ahora podría dejarle un beneficio extra, aunque otras fuentes en el país azteca apuntan lo contrario.

Ve más cerca su sueño de volver a Europa

Ya el pasado verano estuvo cerca del América, pero el internacional celeste desechó finalmente dicha posibilidad ante su deseo de dar el salto de nuevo a Europa. Lo que ha cambiado es que los propietarios del Real Salt Lake son los mismos que los del Crystal Palace inglés o el Augsburgo alemán, lo que le acercaría a ese sueño. De momento, tras haber disputado 169 partidos en la elite con el Atlético San Luis, desembarcará en la MLS a cambio de unos 6 millones de euros, pudiendo llegar una parte de ese pastel a las arcas del Atlético de Madrid.

El negocio del Atlético de Madrid con Berterame

No sería el primer 'regalo' procedente de la MLS en el mercado invernal. Ya el pasado mes de diciembre el Inter Miami ejerció la opción de compra de 15 millones de euros que poseía sobre Rodrigo de Paul, la cual era obligatoria en realidad. Pero, además, desde el club de Florida hicieron otro favor al cerrar también días atrás el fichaje de Germán Berterame, por el que ha pagado 12,6 millones de euros a Monterrey. Como sucede con Sanabria, el Atlético de Madrid conservaba un porcentaje del delantero argentino (un 30% en concreto) y ahora habría ingresado en torno a 3,7 millones por ello.

En su caso, Berterame ni siquiera se vistió de rojiblanco. Llegó en 2022, tras pagar un millón de euros a San Lorenzo, y unas semanas después se marchó también al Atlético San Luis como cedido, siendo traspasado finalmente en 2023 al Rayados Monterrey por unos cinco millones por el 70%.