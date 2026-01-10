El pellizco que se lleva el Atlético de Madrid con el llamativo traspaso de Omar Janneh

El delantero internacional español sub 19 abandona el filial rojiblanco para firmar por el Laussane-Sport suizo de la mano del Grupo INEOS, que también maneja al Niza y al Manchester United

El Atlético de Madrid sigue moviéndose en el mercado de enero para concretar, de momento, operaciones de salida. Así, ya han abandonado la primera plantilla Javi Galán, traspasado a Osasuna, y Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano. Además, se negocia con la Roma el préstamo con opción de compra de Raspadori y el Palmeiras aprieta por Thiago Almada. Pero también hay importantes novedades en la cantera. De hecho, la mayor ganancia hasta el momento la ha generado la venta de Omar Janneh, el máximo goleador del filial en 2025.

La trayectoria de Omar Janneh en el Atlético de Madrid

A sus 19 años, el delantero de origen gambiano, aunque nacido en Lleida, pone fin a su etapa en el conjunto rojiblanco, donde aterrizó en 2022 procedente del Granada, tras haber pasado previamente por el Espanyol. En la Academia ha ido quemando etapas, dando el salto el pasado curso al Atlético Madrileño tras dos campañas en el Juvenil, al tiempo que ha seguido siendo un asiduo en los escalafones inferiores de la selección española, sumando 17 partidos con la sub 19.

A las órdenes de Fernando Torres, la pasada temporada firmó 8 goles en 30 encuentros en Primera RFEF, así como otras 6 dianas en la Youth League. Pero con las puertas del primer equipo cerradas por la elevada competencia existente, aunque fue convocado en una ocasión por Diego Simeone, ya el pasado verano manejó importantes ofertas para salir procedentes de Qatar, Arabia Saudí y otros países de Europa. Entre sus pretendientes se encontraba también el Grupo INEOS. Y el fondo británico ha vuelto ahora a la carga para convencer al club rojiblanco con una llamativa propuesta.

Dos millones de euros y opciones de cara al futuro

Así, el traspaso se ha cerrado en dos millones de euros más variables, si bien el Atlético de Madrid se ha reservado además un porcentaje de cara a una futura venta, así como un derecho de tanteo por si explota en la elite y apuesta por recuperarlo. De momento, su sitio estará al menos hasta final de temporada en el Laussane-Sport, que lo ha calificado como "uno de los fichajes más prometedores de la historia reciente" del club suizo, que compite actualmente en la Conference League.

"Con esta llegada, el FC Lausanne-Sport da la bienvenida a un jugador con un potencial inmenso, que se adaptará gradualmente a la liga suiza durante lo que resta de temporada antes de asumir un papel clave en el proyecto deportivo del club", ha indicado en su comunicado la entidad helvética. Pero no hay que descartar que pueda dar otro salto mayor en función de su progresión, pues en el conglomerado que maneja el citado Gripo INEOS, que lo ha firmado hasta 2030. se encuentran también equipos más potentes, como el Niza y el Manchester United.

El Atlético de Madrid le desea "suerte" tras su pérdida de protagonismo

A comienzos de temporada, Fernando Torres pidió retener a Omar Janneh para no debilitar a un plantel que se ha marcado como objetivo el ascenso a Segunda división. Pero lo cierto es que el ariete ha pasado de ser un indiscutible titular en sus planes a jugar solo tres de los seis últimos partidos y saliendo desde el banquillo. En total, en la presente campaña suma tres goles y dos asistencias en 845 minutos repartidos en 14 choques. Y ha sido esa pérdida de protagonismo la que ha convencido al técnico del filial para abrirle la puerta, siendo despedido con palabras de cariño por parte del Atlético de Madrid: "Desde el club le agradecemos todo su trabajo y esfuerzo durante estas temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo reto profesional".