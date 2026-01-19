El Atlético de Madrid puede recibir un millonario ingreso extra gracias al Inter Miami

El club estadounidense ha realizado una oferta por el delantero argentino Germán Berterame que Rayados de Monterrey se encuentra estudiando. En caso de producirse su venta, el 50% iría a parar a las arcas del club rojiblanco

El Atlético de Madrid pretende aprovechar el mercado de enero para apuntalar su plantilla, que se ha visto reducida a 20 profesionales, con el fichaje de un mediocentro de nivel y, a poder ser, un atacante polivalente, pues en el caso del lateral izquierdo podría esperar ya al próximo verano, siendo Carlos Romero quien más gusta para reforzar dicha posición. El propio Diego Simeone pidió públicamente fichajes tras la sufrida victoria ante el Deportivo Alavés. "Estamos esperando que esto avance según las necesidades que hemos ido hablando" señaló, siempre bajo su discurso de “calidad mejor que cantidad”.

El dinero que ya ha ingresado el Atlético de Madrid en el mercado de enero

Para ello, en el Metropolitano cuentan con la inyección económica que han supuesto los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta. Entre ambos han dejado en torno a 65 millones en las arcas, a los que hay que sumar los 500.000 euros pagados por Osasuna por Javi Galán (que se incrementarán en medio millón más por cada temporada que complete de rojillo) o los dos millones que el Lausanne-Sport, a través del Grupo INEOS, ha desembolsado por el canterano Omar Janneh. Pero las ganancias podrían aumentar de forma importante también gracias al Inter Miami.

El conjunto estadounidense que lidera Leo Messi, que ya ha confirmado el fichaje de Tadeo Allende desde el Celta de Vigo, quiere hacerse ahora con los servicios del delantero argentino, aunque nacionalizado por México, Germán Berterame, que pasó de puntillas por el club colchonero y ahora puede dejar un inesperado ingreso extra.

Un paso fugaz por el Atlético de Madrid desde el Atlético San Luis

Fue en el verano de 2022 cuando el ariete formado en San Lorenzo estuvo unas semanas entrenándose en Majadahonda, sin llegar a debutar de forma oficial como rojiblanco. Su llegada se produjo gracias al acuerdo con el Atlético San Luis, una de las franquicias de la entidad madrileña, donde el atacante nacido en Córdoba anotó 31 goles en 93 partidos. Dichos números le abrieron la puertas del equipo dirigido por Simeone. Pero la aparición de una oferta del Rayados Monterrey hizo que los planes cambiasen.

Finalmente, el internacional azteca regresó a la Liga MX a cambio de unos 7 millones de euros, reservándose además el Atlético de Madrid el 50% de su pase de cara a una futura venta que ahora podría estar cerca de concretar. "Berterame es un gran jugador. Nosotros aspiramos a conformar una gran plantilla. Sé que se confirmó que existe una oferta del Inter Miami, y sí, hay una oferta del Inter Miami”, ha reconocido Jorge Mas, propietario del club estadounidense.

El Inter Miami ofrece 15 millones de euros y Rayados de Monterrey pide 20

En concreto, la prensa mexicana apunta que la propuesta de la MLS ascendería a 15 millones de euros, de los que 7,5 irían a parar al Metropolitano, si bien el club de Monterrey aprieta para sacar 20 millones por un jugador que ha marcado 67 tantos con su camiseta en 152 encuentros. “Puedo confirmar que ha habido un acercamiento y una propuesta que le interesa a Germán. Podría resultar interesante también para nosotros. Si determinamos que la oferta es adecuada y que Germán sale del club, haremos todo lo posible, ya estamos trabajando en ello, para encontrar un reemplazo”, ha afirmado por su parte José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente del que fue hasta hace poco el equipo de Sergio Ramos.