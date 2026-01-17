Jorge Mas confirma el futuro de Tadeo Allende, futbolista del RC Celta: "Tadeo Allende va a estar en la plantilla de Inter Miami"

El presidente del equipo de la MLS de Estados Unidos ha afirmado que el acuerdo con el RC Celta es total, tal y como se ha informado en los últimos días, y que espera que el argentino se incorpore próximamente

Inter Miami ha confirmado lo que era un secreto a voces que no es otro que el acuerdo con RC Celta por el traspaso de Tadeo Allende es total. Ha sido Jorge Mas, presidente del club de Estados Unidos, el que ha aclarado públicamente que todo está más que pactado y que esperan que el argentino, que se ha salido durante el año 2025 en la MLS, volverá al equipo que lidera Leo Messi.

"Tadeo va a ser parte de la plantilla del 26 del Inter Miami. Esperamos la llegada de Tadeo Allende en estos días. Hay acuerdo con RC Celta de Vigo. Esto se ha ido trabajando mucho y Tadeo Allende fue una pieza clave para nosotros. Tiene el récord de goles en los play off de la MLS. Fue extraordinario lo que hizo el muchacho a final de año. Sí, Tadeo Allende va a estar en la plantilla de Inter Miami", ha declarado a Claro Sports el presidente de Inter Miami, Jorge Mas, sobre el fichaje de Tadeo Allende.

El RC Celta va a percibir unos 5 millones de euros por el traspaso de Tadeo Allende al Inter Miami

El acuerdo entre el RC Celta y el Inter Miami se cerró hace unos días. El club de Estados Unidos pagará unos 5 millones de euros para conseguir el fichaje de un futbolista por el que la entidad gallega exigía unos 10 millones de euros al principio de las negociaciones.

De este modo, el RC Celta recuperará la inversión que realizó en su día por Tadeo Allende al cual compró por unos 4'5 millones de euros que tuvo que desembolsar a Godoy Cruz. El RC Celta se lleva así una cantidad de dinero por un futbolista que no entraba en los planes de Claudio Giráldez. No hay que olvidar que el futbolista regresaba ahora, en este mes de enero, después de haber estado cedido todo un año, el 2025, en el Inter Miami en donde se ha convertido en una verdadera estrella.

Tadeo Allende, de 26 años, marcó 24 goles y dio 3 asistencias en los 54 partidos oficiales que disputó con el Inter Miami. Su rendimiento ha hecho que el club de Estados Unidos no haya tenido dudas en ficharlo en propiedad. El Inter Miami el ha ganado la partida al Austin FC y al River Plate que eran los otros equipos que estaban también interesados en lograr la incorporación de Tadeo Allende el cual ha hecho un esfuerzo económico para seguir en el club del estado de Florida.