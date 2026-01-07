El RC Celta, a punto de cerrar el traspaso de Tadeo Allende

El futbolista argentino no entra en los planes de Claudio Giráldez después de haber vuelto de su cesión en el Inter Miami en donde el Mina Clavero ha dado un gran rendimiento. River Plate e Inter Miami están luchando por su fichaje, pero el club de Estados Unidos es el que está cerca de conseguir su incorporación

El RC Celta está muy cerca de cerrar uno de los asuntos pendientes que tenía en este mercado de fichajes de invierno que no era otro que el de Tadeo Allende, jugador, que al igual que el recientemente traspasado Luca de la Torre, ha regresado después de una exitosa cesión en el Inter de Miami. Claudio Giráldez no cuenta con él y el argentino está en el mercado, siendo River Plate e Inter de Miami, también estaba en la puja Austin FC, los dos equipos más interesados en su fichaje. Todo apunta a que el equipo de Estados Unidos es el que está a punto de llevarse el gato al agua.

El Inter de Miami está a punto de fichar a Tadeo Allende, futbolista del RC Celta

El RC Celta está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos de para fichar a Tadeo Allende según apunta The Athletic. De esta forma, el argentino regresaría al equipo en donde ha brillado durante el pasado año 2025 ya que el de Mina Clavero, de 26 años, marcó 24 goles y dio 3 asistencias en los 54 partidos oficiales que disputó con el Inter Miami. Las cifras del acuerdo no han transcendido aún, pero el RC Celta estaba exigiendo unos 6 millones de euros para dar luz verde a la salida del argentino que tiene contrato con el equipo gallego hasta el 30 de junio de 2028.

De este modo, Tadeo Allende seguirá en el equipo donde ha encontrado su mejor rendimiento deportivo, desechando así la posibilidad de firmar por River Plate quien ha sido el otro club que se ha interesado por su fichaje, siendo Marcelo Gallardo, el técnico de la entidad argentina el que más deseaba su llegada.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, confirmó que le dio más vacaciones a Tadeo Allende hasta que se resolviera su futuro deportivo

El RC Celta ha aprovechado el buen rendimiento que ha tenido Tadeo Allende en el año 2025 en el Inter Miami para hacer caja con un futbolista con el que Claudio Giráldez, el técnico del primer equipo, no contaba.

Tadeo Allende regresó al RC Celta a comienzos de año una vez terminó su cesión al Inter Miami, pero Claudio Giráldez dejó caer, hace unos días, que le había dado más vacaciones hasta que se decidiera su futuro deportivo. "Ha hecho una cesión brillante. Evidentemente, no es la liga más cercana a la nuestra en cuanto a los condicionantes físicos. Ha tenido muchísimos minutos y es una burrada los goles que ha hecho. Hemos hablado con él para que tenga unos días más de vacaciones e intentar ver qué va a pasar. Es un chaval espectacular y tiene un talentazo”.