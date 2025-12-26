El Celta fija un precio mínimo para la venta de Tadeo Allende

Los primeros movimientos en torno al argentino, procedentes tanto de Estados Unidos (Inter Miami y Austin FC) como de su país (River Plate) se encuentran lejos de las pretensiones del club celeste, que no lo venderá por menos de 6 millones de euros.

Aunque no ha abierto oficialmente el mercado invernal, pero desde hace días ya hay movimientos en torno a Tadeo Allende, la principal baza del Celta de Vigo para hacer caja en enero y comenzar a rebajar los 32 millones de euros que se han presupuestado ingresar por medio de traspasos en la presente temporada. Después de su gran año en la MLS de Estados Unidos, donde ha firmado 24 tantos y ha salido campeón, el extremo argentino está en el escaparate, si bien sus pretendientes andan lejos aún de las cantidades que esperan percibir en Balaídos.

De un lado, el Inter Miami desea seguir contando con los servicios de un jugador que ha sido básico en los esquemas de Javier Mascherano, siendo el máximo goleador del equipo en los 'play offs' por el título. Tras cerrar el fichaje de Sergio Reguilón como sustituto de Jordi Alba, el conjunto de Florida quiere amarrar la continuidad del futbolista nacido en Mina Clavero, que tiene contrato con el Celta hasta 2028, pero de momento anda lejos de lo que piden los celestes.

El regreso a la MLS, posible hasta marzo

"Lo de Tadeo Allende ha sido muy satisfactorio. Hizo 24 goles, rompió el récord en un 'play off' y eso lo ha supuesto el interés de varias partes. El Inter Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento, pero todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números, hay que esperar. La ventana de ellos es hasta marzo, tendremos que ser pacientes", afirmó al respecto el director deportivo, Marco Garcés, que dejó claro así el plan trazado. Lejos de precipitarse, en A Sede apurarán todo lo necesario para tratar de obtener la máxima tajada posible.

La primera tentativa de River Plate, muy lejos

Junto al Inter Miami, también ha mostrado su interés en los últimos días el Austin FC. Pero lo cierto es que en el fútbol norteamericano no se acostumbra a pagar elevados traspasos y eso abre el futuro de Tadeo Allende a otros destinos. Así, desde su Argentina natal se ha ha deslizado una oferta de River Plate de 2,5 millones de euros por el 50% del pase. Pero dicha propuesta anda muy lejos de lo que espera recibir el club gallego.

El sueño del Celta: entre 10 y 15 millones

Según ha indicado el periodista Ekrem Konur, el Celta no venderá al extremo por menos de 6 millones de euros. Ese es e precio mínimo que ha fijado, aunque en realidad se le valora por encima y su gran aspiración sería obtener entre 10 y 15 millones. Para ello, no obstante, se antoja clave que apareciera en escena algún conjunto europeo, lo que permitiría elevar la puja. Pero los celestes no tienen prisa.

Vuelve para entrenarse, pero no para jugar

A la espera de resolver su situación, Tadeo Allende está citado el 2 de enero para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez, aunque no podrá ser utilizado mientras tanto en LaLiga no no haber fichas disponibles. Además, cabe recordar que el técnico pontevedrés apenas le dio bola durante el tiempo que lo dirigió y fue él mismo quien le abrió la puerta, tras desembarcar en Vigo en el mercado invernal de la 23/24, aún con Rafa Benítez en el banquillo, a cambio de 4,5 millones de euros.