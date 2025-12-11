Reguilón, el sustituto de Jordi Alba en el Inter Miami

Inter Miami apunta a seguir dominando en 2026 y pone sus ojos en Sergio Reguilón como refuerzo estrella tras las bajas de Alba y Busquets

El Inter Miami sigue haciendo historia en la Major League Soccer tras conquistar por primera vez la MLS Cup y proclamarse campeón de la Conferencia Este. Sin embargo, el club dirigido por Jorge Mas ya mira hacia el futuro y busca mantener su dominio continental, con la vista puesta en la Concacaf Champions Cup que dará inicio a finales de febrero de 2026. Para ello, el equipo planea reforzarse, sobre todo tras las bajas de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retirada del fútbol profesional.

Sergio Reguilón, refuerzo sorpresa

Uno de los nombres que suena con fuerza para reforzar al conjunto estadounidense es Sergio Reguilón. El lateral español, que quedó libre tras finalizar su contrato con el Tottenham Hotspur, podría asumir un desafío inesperado en la MLS. Reguilón, de 28 años, puede jugar como lateral izquierdo y también como volante por esa banda, aportando ida y vuelta y solidez defensiva, características que lo hacen un reemplazo ideal para Jordi Alba.

Una trayectoria consolidada en Europa

Reguilón cuenta con un amplio recorrido en clubes europeos de renombre, incluyendo Real Madrid, Sevilla, Tottenham y Manchester United. Fue protagonista en momentos memorables del Clásico, enfrentándose a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, quienes curiosamente serán sus compañeros en el Inter Miami. En aquel partido de 2019, el lateral español destacó por su carácter y su capacidad para mantener la firmeza ante rivales de élite, lo que refleja su personalidad competitiva y determinación en el campo.

Inter Miami y la planificación del 2026

El propietario del club, Jorge Mas, confirmó que la prioridad de la institución será la Concacaf Champions Cup, señalando además que ya tienen apalabrados los reemplazos de las leyendas que se retiran. “Nos estamos preparando para el 2026, con un once súper cargado para competir al máximo nivel”, declaró Mas, mostrando la ambición de ‘Las Garzas’ de no solo dominar la MLS, sino también imponer autoridad en torneos internacionales.

Un reencuentro con Messi y Suárez

La llegada de Reguilón a Miami supone un giro inesperado, ya que compartirá vestuario con jugadores a quienes enfrentó en LaLiga. La experiencia europea de Reguilón y su capacidad de adaptación podrían ser clave para mantener al Inter Miami en la cima de la MLS y mejorar su desempeño en la Concachampions, donde en ediciones anteriores fueron eliminados en semifinales y cuartos de final.

El reto de retomar ritmo competitivo

Tras su última participación con el Tottenham el 16 de mayo, Reguilón deberá recuperar ritmo y adaptación física, con la mira puesta en iniciar 2026 con fuerza en la MLS. Su incorporación no solo refuerza la defensa del equipo, sino que también aporta experiencia europea, juventud y carácter para afrontar nuevos desafíos internacionales.