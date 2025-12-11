Fuerte interés por Salah, que decidirá su futuro tras la Copa África

Mohamed Salah genera interés en Arabia Saudita mientras que el Liverpool mantiene su postura firme sobre el futuro del delantero

El delantero egipcio Mohamed Salah sigue generando titulares tras expresar públicamente su frustración por no haber sido convocado en el último partido del Liverpool frente al Leeds United, que terminó 3-3. Sus declaraciones sobre la relación con el entrenador Arne Slot han encendido la especulación acerca de su futuro en Anfield, aunque el club insiste en que no tiene planes de vender al jugador.

Diálogo pendiente entre Salah y Slot

Se espera que Salah y Slot mantengan conversaciones en las próximas 48 horas para intentar resolver la disputa. A pesar de la tensión interna, el Liverpool mantiene que el delantero de 33 años debe cumplir el contrato vigente, rechazando cualquier venta para proteger su valor de mercado.

Mientras tanto, fuentes de la Saudi Pro League (SPL) aseguran que los clubes de Arabia Saudita están siguiendo de cerca la situación, con Al Hilal, Al Qadsiah y Neom como interesados potenciales. En 2023, el Liverpool ya rechazó una oferta de 150 millones de libras proveniente de Al Ittihad, y por ahora mantienen la misma postura cautelosa.

Polémica interna y comentarios de figuras destacadas

El incidente también ha generado reacciones entre exjugadores. Steven Gerrard, excapitán del Liverpool, criticó la forma en que Salah expresó sus quejas, calificándolas de “emocionales y precipitadas”, pero instó a ambas partes a encontrar una solución que beneficie al club.

Salah, que registró 29 goles y 18 asistencias en 38 partidos de Premier League la temporada pasada, se prepara para marcharse a disputar la Copa África, lo que pone un límite temporal a la resolución del conflicto.

El papel de Florian Wirtz y la animosidad con Salah

Según algunos informes, la situación se ha complicado por la posición que el club otorga a Florian Wirtz como futuro jugador clave del equipo. Este hecho habría provocado parte de la animosidad de Salah, quien ve amenazado su rol en el ataque del Liverpool, aumentando la tensión entre el delantero y la directiva.

Apoyo de Klopp y visión histórica

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, ofreció su perspectiva sobre Salah en declaraciones a la BBC. El alemán destacó las cualidades excepcionales del egipcio: velocidad, técnica y olfato goleador, y reconoció que puede ser complicado de manejar en ciertas situaciones. “No diría que Mo es fácil de entrenar, pero tampoco es difícil. Tienes problemas si no juega, y también si lo sustituyes”, explicó Klopp, quien elogió su mentalidad incansable y aseguró que será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del club.

Liverpool mantiene su postura y mira al futuro

El club no planea organizar una despedida formal para Salah, priorizando la protección de su valor de mercado y la estabilidad del equipo. El regreso del delantero tras la Copa África será crucial para definir si puede reconciliarse con Slot y continuar su etapa en Anfield, o si finalmente se abrirán las puertas a una posible transferencia, pendiente de decisiones estratégicas y ofertas de la SPL.