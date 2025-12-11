La letra pequeña del contrato del Celta con Tadeo Allende: otros dos clubes pendientes

Desde Argentina recuerdan que tanto Godoy Cruz como Instituto de Córdoba aún mantienen un porcentaje del pase del extremo y esperan por tanto su parte del pastel ante un más que posible traspaso

El Celta de Vigo ya está manos a la obra para solucionar el futuro de los dos jugadores cedidos que concluyen formalmente sus cesiones el próximo 31 de diciembre. De un lado, en Balaídos ya conocen que San Diego FC no ejecutará la opción de compra que posee sobre Luca de la Torre, siendo la rescisión anticipado de su contrato, que finaliza en junio, la opción más probable con el mediocentro. Mientras tanto, con Tadeo Allende la situación se presenta mucho más ventajosa tras convertirse en una de las grandes estrellas de Major League Soccer, siendo parte importante en el primer título en la historia del Inter Miami en dicha competición.

En negociaciones con el Inter Miami

Los 24 goles anotados con el conjunto liderado por Leo Messi, nueve de ellos en los seis partidos de los 'play offs', han colocado al extremo en el escaparate. En su caso, no se pactó ningún precio de antemano para su adquisición definitiva, pero el club de Florida desea seguir contando con sus servicios y ya se han abierto las negociaciones para ello.

El Celta deberá repartir la ganancia

En este sentido, el objetivo del Celta, como es lógico, es sacar la máxima tajada posible. En su día se invirtieron 4,5 millones de euros en su fichaje y la esperanza es poder recupera gran parte de esa cantidad o incluso obtener alguna pequeña plusvalía. Pero no será fácil. Para empezar, porque en el fútbol estadounidense no se acostumbra a pagar elevados traspasos, por más que el de Mina Clavero haya sido un futbolista determinante. Pero, además, se da la circunstancia de que el club gallego no tiene el 100% de su pase y parte de lo recaudado iría a parar a otros conjuntos.

River Plate, a la expectativa

Así, desde Argentina siguen pendientes varios clubes por diferentes motivos. De un lado, River Plate es el otro equipo que ha mostrado su interés en el extremo. Su técnico, Marcelo Gallardo, ha dado el visto bueno a su posible llegada, pero los 'millonarios' tampoco están en disposición de poder realizar un gran desembolso para repatriar a Tadeo Allende.

El 20% del traspaso sería para sus ex equipos

Mientras tanto, la prensa argentina recuerda que tanto Godoy Cruz como Instituto de Córdoba aún mantienen un porcentaje de los derechos y, por tanto, se encuentran expectantes ante un más que posible ingreso económico. En concreto, el Celta compró el 80% del pase, mientras que el 20% restante se lo reparten a partes iguales su anterior equipo y el conjunto de la ciudad de Córdoba, que fue donde se formó.

Tadeo Allende debutó con el primer equipo de Instituto en 2021, pero apenas unos meses después fue cedido a Godoy Cruz, que acabó haciendo efectivo su fichaje por menos de 300.000 euros. En el acuerdo, sin embargo, los albirrojos conservaron el 50%, porcentaje que ya se llevaron del dinero pagado en su día por el Celta; y ahora siguen teniendo la mitad (10%) de la parte que conservó la entidad de la provincia de Mendoza al venderlo al conjunto celeste en enero de 2024.