El Inter Miami ya negocia por Tadeo Allende, mientras el River Plate espera su momento

El delantero argentino acaba su cesión en el Inter Miami el 31 de diciembre pero ya hay conversaciones para que siga en el equipo de Messi, aunque si no saliera adelante, River Plate también se ha posicionado

Al Celta de Vigo se le presenta un mercado de fichajes más que movido pues además de intentar buscar algún refuerzo para Claudio Giráldez, también deberá Marco Garcés hacer sitio en la primera plantilla pues a día de hoy las 25 fichas están ocupadas. Para más inri, hay dos cedidos que deben volver de sus cesiones en este mercado de enero a priori, aunque la intención del club vigués e es de que no lo hagan.

Hablamos de los dos jugadores cedidos en la MLS estadounidense, Tadeo Allende y Luca de la Torre. El atacante argentino salió de Vigo en enero de 2025 para jugar junto a su ídolo, Leo Messi, y su rendimiento en el Inter Miami va a ayudar al Celta a colocarlo en el próximo mercado. No en vano, Allende ha firmado 23 goles y dos asistencias en 53 partidos con el equipo de David Beckham y este fin de semana jugará la final de la MLS pero no tiene opción de compra en su contrato.

Inter Miami quiere quedarse a Tadeo Allende pero River Platea aguarda al acecho

Así, hace ya varios días que el periodista especializado en el mercado de fichajes sudamericano César Luis Merlo avanzaba que el Inter Miami ya estaba en negociaciones con el Celta para quedarse con el de Mina Clavero, que tiene contrato en vigor con los celestes hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, no serían el único club interesado pues el mismo periodista también desvela que un grande de Argentina como River Plate también ha puesto sus ojos en el delantero en caso de que su pase al club de Miami se caiga.

Cabe recordar que el Celta de Vigo pagó en su momento 4,5 millones de euros a Godoy Cruz por el fichaje del argentino, allá por enero de 2024 pero en Vigo nunca encontró regularidad y apenas jugó trece encuentros, en los que marcó tres goles, en un año. De ahí que con su explosión en la MLS la intención del club vigués sea ahora la de al menos recuperar esa inversión realizad en enero de 2024. Evidentemente, la entrada del 'Millonario' en la ecuación ayuda a esta idea del Celta que así podrá apretar más al club de Florida para que llegue a las cantidades exigidas para su traspaso.

En el caso de Luca de la Torre su futuro no está tan claro aunque igualmente no volverá a Vigo. Sin sitio en la plantilla de Giráldez, el estadounidense acaba su cesión con el San Diego FC el 31 de diciembre cuando tan solo le quedarán seis meses de contrato con el Celta, por lo que acabará saliendo prácticamente a coste cero tras llegar por 1,4 millones de euros de Heracles Almelo.