El Celta de Vigo ha anunciado a través de un comunicado la renovación del director deportivo, Marco Garcés, que amplía 4 años más su contrato con el club vigués

El Celta de Vigo continúa con el aluvión de renovaciones y en esta ocasión le ha tocado al director deportivo celeste, Marco Garcés, que renueva su contrato con la entidad gallega hasta 2030. El club así lo ha confirmado en sus redes sociales a través de un comunicado que refuerza el trabajo del directivo que cuenta con la total confianza de la presidenta, Marián Mouriño.

Marco Garcés renueva con el Celta de Vigo hasta 2030

El mexicano ha ampliado cuatro años más, hasta junio de 2030, su contrato como director de fútbol del Celta, informó este viernes la entidad presidida por Marian Mouriño. En su comunicado de prensa, la entidad celeste valora que desde su llegada el exfutbolista ha situado “A Canteira en el centro de la planificación deportiva, impulsando una profunda reorganización del Área Deportiva con el objetivo de reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad”. Esta dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre las diferentes áreas, ha permitido, puntualiza el Celta, “avanzar de forma notable en apenas dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento en todos los niveles”. Con su continuidad hasta 2030, el Celta reafirma su apuesta por “un proyecto deportivo sólido, basado en la estabilidad y la ambición deportiva con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección de talento en los próximos años”.

Comunicado del Celta sobre la renovación de Marco Garcés

"El Celta y Marco Garcés han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del director de Fútbol hasta junio de 2030, fortaleciendo de esta manera la apuesta en un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión sustentado en una metodología que está transformando todas las categorías del fútbol celeste.

Desde su llegada, Garcés ha situado A Canteira en el centro de la planificación deportiva, impulsando una profunda reorganización del Área Deportiva con el objetivo de reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad. Esta dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre las diferentes áreas, ha permitido avanzar de forma notable en apenas dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento en todos los niveles.

Gracias a esta aceleración de procesos, varios jugadores formados en A Canteira han debutado en la élite del fútbol español, mientras que numerosos juveniles han dado el salto al Celta Fortuna, un aumento de la competitividad y el rendimiento del talento que ha ido progresando de manera natural en los diferentes eslabones de la estructura formativa del club.

Más allá del plano deportivo, Marco siempre ha demostrado un compromiso ejemplar con el club esforzándose por empaparse con los valores celestes. Desde el primer día, se ha interesado por conocer las raíces, la cultura y la tradición gallega con el objetivo de integrarse plenamente en la filosofía del club, un vínculo con el que se ha ganado el respeto y el cariño de la afición celeste.

Con su continuidad hasta 2030, el Celta reafirma su apuesta en un proyecto deportivo sólido, basado en la estabilidad y la ambición deportiva con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección de talento en los próximos años".