Claudio Giráldez, autocrítico: "Nos han superado"

El entrenador del Celta lamentó la derrota de su equipo y centra el objetivo del club en los dos siguientes partidos de la Europa League

El Celta de Vigo volvió a caer en la Europa League y se complica la vida en la competición europea. El equipo de Claudio Giráldez estuvo sometido ante un Bolonia que no dejó a los celestes desplegar su juego, algo que preocupó al técnico gallego que admitió que se han sentido superados por los italianos y centra la vista en los dos últimos partidos que restan de la competición europea para alcanzar la siguiente ronda.

Giráldez, entrenador del Celta: "Nos han superado"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, consideró justa la victoria del Bolonia (1-2) en Balaídos, donde su equipo no pudo defender el tempranero tanto de Bryan Zaragoza. “Es verdad que tenemos nuestros momentos en el partido para poder ganarlo, pero en líneas generales han ido más rápido. Fueron superiores, su victoria es justa. Creo que no hemos estado bien. Nos han superado, primero en lo físico y segundo en la intensidad en situaciones de duelos de segundas acciones. Y luego ha marcado la diferencia su nivel individual”, explicó.

El técnico celeste lamentó “el error” de su equipo en el segundo gol de Federico Bernardeschi, tanto “en la toma de decisión” como en “el equilibrio” defensivo. “El rival ha sido mejor y hay que felicitarlo. Tenemos que exigirnos, aprender y mejorar”, subrayó Giráldez, para quien el Bolonia ha sido “más físico” e “intenso” que su equipo. “En el Bernabéu fuimos capaces de salir de la presión del Real Madrid, pero hoy nos hemos desesperado en situaciones defensivas. No podemos cometer esos errores que, bajo mi punto de vista, son muy fáciles de subsanar. Tenemos que ser más estables en el juego y evolucionar en lo físico para poder sobrevivir”, avisó.

Claudio Giráldez centra su objetivo en los dos partidos de la Europa League que restan

Ahora, Claudio Giráldez centra su objetivo en los dos partidos de la Europa League que restan, que se tornan en cruciales para pasar de ronda en la competición europea. "Nos quedan dos duelos durísimos. Hemos tenido dos oportunidades de poder meternos con doce puntos, no las hemos conseguido. Tenemos que preparar los partidos que quedan a conciencia para poder sumar. Estamos en una situación en la que todavía podemos engancharnos a cualquiera de las opciones de la clasificación y vamos a intentar agotarlas preparando los partidos de la mejor manera posible y estando a mejor nivel de lo que hemos estado hoy", sentencia el entrandor del Celta de Vigo.