Bryan Zaragoza da el primer motivo al Celta de Vigo para intentar su fichaje

El atacante cedido en el Celta de Vigo anotó, frente al Bolonia en la Europa league, su primer gol oficial con la camiseta celeste, derribando así el muro que lo contenía y estrenando su casillero goleador que determinará, al final de temporada, si el club gallego hace un esfuerzo por su fichaje

El Celta de Vigo volvió a caer derrotado en la Europa League. Esta vez, su verdugo fue el Bolonia, más concretamente Bernardeschi que metió dos goles y remontó el tanto inicial de Bryan Zaragoza. El malagueño fue de lo poco destacable del equipo de Claudio Giráldez y lo fue por el tanto que anotó en el minuto 17, marcando así su primer gol con la camiseta del Celta en partido oficial. De este modo, Bryan Zaragoza se quita de encima una mochila muy pesada y da el primer motivo al Celta de Vigo para intentar su fichaje.

El primer gol de Bryan Zaragoza con el Celta de Vigo

Corría el minuto 17 de la primera parte cuando Swedberg, con una genialidad, se coló en el área del Bolonia tras sortear a su marcador. Apurando la línea de fondo, el sueco levantó la mirada y vio en el punto de penalti a Bryan Zaragoza. El malagueño recibió el 'caramelito' de Swedberg y con un zurdazo al centro de la portería, sin oposición, anotó su primer gol oficial con el Celta de Vigo. El atacante, con ilusión, celebró el tanto con la grada y se lo dedicó a Claudio Giráldez, al que agradeció todo el apoyo recibido desde que aterrizó en Balaídos. Con su primer gol, Bryan Zaragoza derriba el muro que lo estaba frenando y comienza a dar vida al contador que determinará si a final de temporada el Celta hace un esfuerzo económico por el fichaje del andaluz.

"Llevaba tiempo queriendo meter un gol, me estaba costando ver portería. Pero sabía que el gol iba a llegar por cómo estaba jugando. Espero que sea el primer gol de muchos”, manifestó el extremo, que explicó su celebración con Giráldez: “Ayer en el entrenamiento metí un buen gol y él me dijo que hoy era el día, por eso he ido a celebrarlo con él", destacó tras el partido Bryan Zaragoza.

Bryan Zaragoza, optimista con el Celta de Vigo en la Europa League

En relación a las posibilidades del Celta para pasar a la siguiente ronda de la Europa League, Bryan Zaragoza dijo ser optimista. “Cuando ganamos los tres partidos seguidos veíamos muy fácil la clasificación, pero ahora con estas dos derrotas se nos ha complicado un poco. Pero yo creo que lo sacaremos adelante y entraremos en la siguiente ronda, yo confío en mi equipo”, manifestó. El exfutbolista del Bayer Múnich cree que el Celta “ganará” los últimos dos partidos de la fase inicial -ante el Lille y el Estrella Roja- y entrará, como mínimo, en los dieciseisavos de final. “Somos candidatos a estar ahí arriba pese a ser un club modesto, yo creo que podemos ganar los dos partidos que faltan”, incidió Zaragoza, quien dijo marcharse “contento” por celebrar su primer gol como celeste.