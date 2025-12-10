Livakovic dice basta y se niega a jugar más con el Girona

El portero internacional con Croacia ha estallado tras no jugar un minuto en lo que lleva de temporada con el conjunto de catalán, rechazando vestirse de corto incluso si Gazzaniga, titular para Míchel, cae lesionado

El Girona vive momentos de hecatombe en la recta final del año 2025. Además de la situación en LaLiga que tiene al equipo en descenso con 12 puntos, Míchel tiene un serio problema en la portería, ya que Livakovic, que cuenta con el interés del Genoa, ha decidido no jugar más con el conjunto catalán. El fichaje del pasado verano, cedido por el Fenerbahçe, ha tomado esta medida tras no jugar un minuto esta temporada, ante las titularidades consecutivas de Gazzaniga, que quedó muy señalado en la derrota ante el Elche del pasado domingo.

Míchel provoca un caos en la portería del Girona

Livakovic podría estar ante sus últimos días como jugador del Girona. El jugador, que firmó una cesión procedente del Fenerbahçe, ha dicho basta tras la situación que atraviesa con Míchel. En este sentido, Mundo Deportivo ha desvelado que el internacional con Croacia "ha trasladado al club y al cuerpo técnico que no piensa ponerse bajos en ningún escenario, ni siquiera si Gazzaniga cae lesionado". Además, cabe recordar que en el pasado mes de noviembre el propio portero tomó al decisión de dejar el conjunto catalán en enero. Sin embargo, el problema ha ido a más y todo apunta a que el meta de 30 años no volverá a vestirse de corto en Montilivi, lo que ha provocado que el club haya activado la opción de búsqueda en el mercado de fichajes de un sustituto, tal y como ha explicado el medio anteriormente citado. De esta manera, todo viene provocado por la falta de minutos, ya que no ha debutado de hecho, ante las titularidades consecutivas e indiscutible el argentino, tras la decisión tomada por el técnico madrileño.

Por otro lado, Livakovic podría estar ya buscando nuevas oportunidades para llegar en un gran estado de forma al Mundial de 2026, consciente de que si debuta con el Girona no podrá firmar por un nuevo equipo esta temporada, ya que también ha disputado partidos oficiales con el Fenerbahce esta campaña, antes de llegar cedido al conjunto de Míchel. además, Andy Bara, su representante, mostró su malestar en octubre por la situación del croata: “Sí, se queja, y además con razón. Porque fueron los del Girona los que le llamaron, e hicieron de todo por ficharle; el chico renunció a grandes ingresos en el Fenerbahçe para poder jugar, únicamente con la selección nacional y ahora le tienen en el banquillo. El portero del Girona (en referencia a Gazzaniga) encajó cuatro goles en un partido y el entrenador no lo cambia".

Los números de Gazzaniga que dejan en mal lugar al Girona

La situación del Girona en portería también es drástica en cuanto a números. El conjunto de Míchel es el que más goles ha encajado en LaLiga tras las primeras 15 jornadas, con un total de 29, con Gazzaniga de titular en todos y cada uno de ellos. Además, el portero argentino viene de cometer dos fallos garrafales en la derrota contra el Elche en el Martínez Valero del pasado domingo, que provocó el doblete de Rafa Mir es seis minutos, sentenciando el partido a favor de los de Eder Sarabia.