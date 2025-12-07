Eder Sarabia, aliviado: "Después de tanto tiempo sin ganar hay esa necesidad"

El entrenador del Elche analizó en sala de prensa, ante los medios de comunicación, la importante victoria en el día de hoy contra el Girona, que fue sentenciada en la segunda parte con los goles de Rafa Mir, por lo que los locales lograron el triunfo más de dos meses después

El Elche se llevó los tres puntos de su enfrentamiento contra el Girona, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia se mostraron firmes y muy sólidos durante los 90 minutos, donde lograron los goles de Valera y Rafa Mir, por partida doble. De esta manera, el entrenador vasco, aliviado por el triunfo, compareció ante los medios de comunicación para analizar lo que había dado de sí el partido. Tras ello, el conjunto alicantino ya pone el foco en el en duelo frente al Mallorca en Son Moix del próximo fin de semana.

Eder Sarabia alaba el trabajo de su equipo

En este sentido, Eder Sarabia analizó al victoria del Elche contra el Girona: “Ha sido un partidazo, nos hemos impuesto desde el principio. La intención era ser agresivos, podíamos conceder alguna ocasión por eso, pero hemos llevado el partido a donde queríamos. Después de tanto tiempo sin ganar hay esa necesidad. Muy contento y agradecido al equipo por todo lo que nos ha dado. El discurso siempre ha sido el mismo ganando y no ganando, pero esto refuerza todo, sobre todo de cara a fuera. Los jugadores entienden lo que proponemos. Hoy era ese día clave para sentir ese refuerzo, pero nuestro camino es el mismo juguemos contra quien juguemos. Vivo al margen de resultados, si el equipo desarrolla lo que tiene que hacer estoy tranquilo y seguro y eso es lo que estoy viendo en el equipo. Falta que esto nos lo tomemos para afrontar con más fuerza lo que falta de año”.

Por otro lado, Eder Sarabia destacó el juego de su equipo, de Héctor Fort y la lesión de Diang: “Hoy entendíamos que jugando 3-4-3 era lo que más rendimiento nos podía dar. Contento porque los jugadores al margen de lo que propongamos lo entienden a la perfección y van con todo para desarrollarlo y conseguimos que el futbolista de una versión muy buena. Veremos a ver si puede jugar más de 40 minutos a la próxima vez. Del aprendizaje de Getafe hemos hecho que siguiese probando en el tramo final de la primera parte. Veremos si es poco o si tiene algo más”.

Eder Sarabia comenta el apoyo del Martínez Valero

Además, Eder Sarabia habló sobre el apoyo de la afición del Martínez Valero y el trabajo de Míchel en el Girona: “Es un tema de todos, de esa conexión especial que hemos conseguido con la afición. Están orgullosos, vienen a ver como su equipo hace cosas que le gusta independientemente de si ganamos o no y eso lo notamos. Tengo buena relación con él, comparto muchas cosas de las que hace, es un club que tiene una idea clara y entender que los clubes que no somos grandes vamos a pasar altibajos y ahí hay que apostar por la convicción”.