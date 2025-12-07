Alineaciones Elche - Girona: Alineación probable de Elche y Girona en la jornada 15 de LaLiga

El conjunto ilicitano necesita vencer después de siete jornadas sin hacerlo ante un cuadro catalán al alza, que enlaza tres partidos sin perder y busca salir de los puestos de descenso

El Martínez Valero acoge este domingo, a partir de las 14:00 horas, un duelo de necesidades entre un Elche que buscará imperiosamente la victoria para romper su racha negativa y un Girona que debe sumar para escapar de la zona de descenso. El conjunto que dirige Eder Sarabia llega al partido tras siete jornadas sin ganar y tras haber sumado solo tres puntos de los últimos 21 en juego, mientras el cuadro catalán, pese a caer en la Copa del Rey esta semana, llega en plena línea ascendente tras enlazar tres partidos sin perder.

El equipo ilicitano ha completado un primer tercio de competición notable, pero necesita reencontrarse con la victoria ante un posible rival directo para no dar margen a las dudas y evitar caer en la pelea por eludir el descenso. Para ello, cuenta con toda su plantilla. Josan y Diangana han mejorado de sus problemas musculares y estarán a disposición de Sarabia, así como Víctor Chust una vez cumplida su sanción. Además, también recupera a los atacantes Álvaro Rodríguez y André Silva, a los que concedió descanso en la Copa del Rey tras acusar unas leves molestias.

Con todo, la posible alineación del Elche es una incógnita, ya que el técnico vasco suele modificar el once en función de las características del rival, aunque todo apunta al regreso de Diangana a la media punta y de Víctor Chust al eje de la defensa.

Plaga de bajas en el Girona

Enfrente está el Girona, que llega a la cita como antepenúltimo clasificado y con la necesidad de volver a ganar para hacer buenos los empates contra el Betis y el Real Madrid y dejar atrás la eliminación en la Copa del Rey ante el modesto Ourense, de Primera RFEF. La lectura positiva de ello es que le permitirá centrarse en el objetivo de LaLiga y en intentar dar continuidad a la esperanzadora mejoría de las últimas semanas, si bien el torneo del KO se cobró un peaje en forma de lesiones que agravan la situación del equipo, que está en cuadro.

En Galicia, el Girona perdió por lesión al delantero Abel Ruiz, que se fue del césped entre lágrimas en la primera mitad y se suma así a la extensa nómina de lesionados que conforman el portero Juan Carlos, Portu y Van de Beek, para toda la temporada, así como el también arquero Krapyvtsov, David López y Cristhian Stuani. Además, Míchel también tiene la baja por sanción del marroquí Azzedine Ounahi, pieza determinante, pero recupera tras un proceso febril a Arnau Martínez, el mejor jugador del equipo catalán en los empates contra el Betis y el Real Madrid, según su propio entrenador, y a Bryan Gil, tras superar unas molestias, así como al neerlandés Daley Blind y al francés Thomas Lemar tras lesión.

Alineaciones probables:

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Germán Valera, Diangana; Rafa Mir y André da Silva.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Tsygankov, Joel Roca; y Vanat.