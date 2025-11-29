Negocio redondo en ciernes con Rafa Mir

El Elche tiene una asequible opción de compra que se convertirá en obligación en función de los objetivos, aunque podría multiplicar su inversión de confirmarse la fuerte apuesta desde la Serie A

No fue titular en el Coliseum ante el Getafe CF este viernes, pero Rafa Mir ha sido desde que llegó indiscutible para Eder Sarabia en la punta de lanza del Elche CF junto a André Silva. Quiso premiar el vasco a Álvaro Rodríguez, autor de un gol ante el Real Madrid, donde se formó, en busca de que repitiera ante su último club, si bien decidió un solitario tanto de Mauro Arambarri a favor de los azulones. El de Javalí Nuevo, autor de cuatro dianas en 15 partidos oficiales, está recuperando sensaciones como franjiverde, aunque su paso por el Martínez Valero podría ser efímero. Y no por una tema contractual, ya que va camino de convertir la opción de compra que poseen los ilicitanos en una obligación.

Y es que, como se avanzaba en primicia en ESTADIO Deportivo, el conjunto levantino puede hacerse en propiedad con el ariete ex che por una cantidad que ronda los tres millones de euros y que se elevaría a lo sumo hasta cuatro millones con unos bonus de rendimiento. A sus 28 años y con uno más de contrato en el Sevilla FC, los nervionenses parecen haber tirado la toalla con quien les costó 16 millones en el año 2021. Lejos de buscar una amortización pendiente que supera los 5,3 millones de euros, se conformarían en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán con ahorrarse un salario de 3,8 millones brutos del que afrontan una parte reseñable durante este préstamo en el Elche CF, que atisba un negocio redondo.

Desvela Ángel García en su perfil de fichajes 'Cazurreando' que un histórico de la Serie A italiana que no juega este curso competiciones europeas se ha interesado por Rafa Mir, planteándose un desembolso que multiplicaría varias veces la inversión necesaria por parte franjiverde para quedarse en propiedad con el murciano. Llegado el caso, tendrán que poner allí en una balanza si les conviene mantenerlo o hacer caja, aunque, si el interesado prolonga su buen momento, podría haber más 'novias' en el horizonte.

El Milan ya estuvo cerca de contratarlo hace dos veranos

El histórico club italiano que está detrás de Rafa Mir podría ser, según aseguran desde su entorno a ESTADIO Deportivo, el Milan, que ya lo tuvo entre sus objetivos en el verano de 2023, aunque llegó tarde, con prisas y mal a las negociaciones con Víctor Orta. Entonces, trascendieron diferentes cantidades que volvían inexplicable la negativa nervionense (se habló inicialmente de una cesión remunerada por valor de 2,2 millones de euros, un salario mejor para el artillero como 'rossonero' y una obligación de compra de 12,8 millones; luego, de un primer pago de cuatro millones y otro de 16+1 en caso de ejecutarse). En realidad, la oferta fue sólo por un año, asumiendo sus emolumentos, pero poco más. Tras caerse Taremi y Daka, se decantaron por Jovic. Ahora, estarían dispuestos al parecer a pagar una cifra más conveniente.