El renacido Rafa Mir se acuerda del Sevilla en su celebración: "Gracias por abrirme la puerta"

El delantero murciano ha compartido una carta en redes sociales para hacer balance de las cosas buenas y malas que le han dejado los 10 años como futbolista profesional que ha cumplido este pasado miércoles, 26 de noviembre

Las dos últimas temporadas fueron bastante duras desde el punto de vista deportivo y en los últimos meses también ha pasado por momentos complicadísimos en el plano más personal por sus escándalos judiciales. Era inevitable que fuesen muchos los que pensaban que la carrera de Rafa Mir había entrado en un declive irrefrenable a pesar de que sólo tiene 28 años. Sin embargo, la presente 2025/2026 está siendo sanadora para el murciano, renacido en las filas del Elche CF cuando menos se le esperaba: ha salido de un largo ostracismo participando en las 13 jornadas de LaLiga EA Sports celebradas hasta la fecha, 11 de ellas como titular, y ha celebrado cuatro tantos. Desde este radical cambio de ánimo, el delantero ha celebrado sus 10 años como profesional acordándose del club al que aún pertenece contractualmente, el Sevilla FC, y de todos aquellos que le ofrecieron una camiseta.

La carta de Rafa Mir para celebrar sus 10 años como futbolista en activo

"Hoy se cumplen 10 años de mi debut como futbolista profesional y no puedo evitar mirar atrás lleno de gratitud. Diez años de esfuerzo, alegrías, derrotas, aprendizajes y, sobre todo, crecimiento. Gracias a cada uno de los equipos por los que he tenido el privilegio de pasar", ha expresado Rafa Mir en un mensaje compartido en sus redes sociales en el que menciona al Valencia CF, Wolverhampton Wanderers, UD Las Palmas, Nottingham Forest FC, SD Huesca y Elche CF, además de al Sevilla FC y a la selección española, con la que es internacional absoluto, oro olímpico y Campeón de Europa sub 21.

"Gracias por abrirme las puertas, confiar en mí y permitirme defender vuestros colores. Cada ciudad, cada compañero, cada entrenador y cada afición ha dejado algo en mí. He vivido momentos que jamás olvidaré y otros que me hicieron más fuerte. Todo ha sido parte del camino", añade el actual ariete del Elche CF, donde está cedido con opción de compra por un Sevilla FC con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

"Gracias a mi familia, amigos, compañeros, cuerpos técnicos, directivos y a cada persona que ha estado a mi lado en esta aventura. Y gracias, también, a los que nunca dejaron de creer en mí, incluso cuando el camino se hacía difícil. Hoy celebro una década en este deporte que amo, y sigo con la misma ilusión del primer día. Vamos por más", concluía la carta compartida por un Rafa Mir de lo más motivado para aprovechar este resurgir y emprender la búsqueda de nuevos retos.