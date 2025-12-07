Míchel se defiende tras el 3-0 en contra: "La palabra desastre es cuando no tienes mentalidad ni ilusión"

El técnico del Girona compareció ante los medios de comunicación, en sala de prensa, para analizar la dura derrota de su equipo contra el Elche, donde quedó muy señalado Gazzaniga, que pudo hacer más en los goles recibidos

El Girona se fue de vacío de su visita al Elche en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Míchel se vio perjudicado por los errores en defensa, además de la claridad de los de Eder Sarabia para encontrar los espacios que le dieron los goles de Valera y Rafa Mir, que fue el MVP del choque. Por ello, el técnico madrileño analizó ante los medios de comunicación, en sala de prensa, la nueva derrota de su equipo en el campeonato doméstico, que le mantiene en puestos de descenso con 12 puntos.

Míchel analiza la derrota contra el Elche

De esta manera, Míchel comenzó la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Elche afirmando que “no fue nuestro mejor partido, es la realidad. No estuvimos bien a pesar de que creo que tanto el 2-0 como el 3-0 son errores muy importantes nuestros. El Elche fue mejor, dominó más y en los primeros minutos de la segunda mitad se acabó el partido. Ellos estuvieron un punto por encima en los duelos. No fue nuestro mejor partido, pero la palabra desastre es cuando no tienes mentalidad ni ilusión. Para mí el desastre fue ante el Villarreal, hoy no. El equipo estuvo superado y hemos de mirar por qué. Ya está, hemos de asumirlo. Es un paso atrás en la clasificación, pero la sensación que tengo es que hemos de continuar el proceso de mejora para llegar a 20 puntos al final de la primera vuelta y luchar por seguir en Primera. Es difícil, pero posible”.

Por otro lado, Míchel salió en defensa de Gazzaniga: “Después de tener un mal día está jorobado, preocupado. Con una mala sensación, pero como la que tenemos todos. No me gusta focalizar en ningún jugador. Él nos ha dado mucho, es un jugador importante para nosotros. El fútbol tiene estas cosas y has de saber levantarte de estos golpes que te da el fútbol a nivel particular y colectivo. Quizás el principal problema es el colectivo, no podemos poner el foco en un jugador. Pero esto lo digo siempre, ni para bien ni para mal. Esto es un trabajo de todos. Ahora Gazzaniga estará preocupado y triste, con acciones que no estuvo bien. Pero hay que poner en valor a la plantilla para seguir trabajando y mejorando. El fútbol es competición y toca asumir que hoy no estuvimos bien”.