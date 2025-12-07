Elche 3-0 Girona: Rafa Mir aprovecha los errores de un señalado Gazzaniga

Valera, en primer lugar y Rafa Mir por partida doble, volvieron a dar los tres puntos al conjunto de Eder Sarabia más de dos meses después en un partido que deja muy señalado a Gazzaniga por su actuación en los goles encajados

El Elche recibió al Girona en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, que dejó fuera a André Silva de la convocatoria, afrontaban el encuentro tras varios 'pinchazos' en el campeonato doméstico. Además, el conjunto de Míchel venía de caer eliminado ante el Ourense en Copa del Rey. Por otra parte, el equipo visitante llegaba con bajas importantes en la lista como la de Lemar, Portu, Ounahi o Abel Ruiz, entre otros.

Valera marca la diferencia en el Elche

De esta manera, Eder Sarabia comenzó el encuentro contra el Girona: Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Germán Valera, Héctor Fort, Diang, Rafa Mir. Por otro lado, Míchel decidió salir con los siguientes futbolistas ante el Elche: Gazzaniga; Francés, Blind, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Tsygankov, Asprilla; y Vanat. En este sentido, el protagonismo de la primera parte se lo llevó el conjunto local, que se fue al descanso con un 62% en cuanto a la posesión del balón, a diferencia de los 38%. Por ello, el equipo castellonense remató un total de seis veces en el primer tiempo, siendo tres de ellas entre la portería de Gazzaniga, que estuvo muy presente deteniendo los disparos de los verdiblancos, como los de Febas en dos ocasiones.

Sin embargo, Gazzaniga no pudo evitar el gol de Valera en el minuto 40. El centrocampista del Elche, tras una gran jugada colectiva y un último pase de Héctor Fort, disparó con pierna izquierda ante la atenta mirada del meta del Girona, que no vio el trayecto del lanzamiento debido a la cantidad de jugadores que tenía por delante. Tras ello, el conjunto de Míchel intentó reaccionar al primer golpe recibido. No obstante, Tsygankov tuvo una ocasión en el 17' para adelantar a los visitantes, pero Iñaki Peña se estiró para despejar el lanzamiento del delantero ucraniano.

Rafa Mir no perdona los regalos de Gazzaniga

La segunda parte comenzó con el cambio obligado por parte del Elche, ya que Diang no pudo continuar en el terreno de juego, por lo que Eder Sarabia dio entrada a Rodrigo Mendoza. Además, el partido se le puso muy difícil al Girona tras los primeros compases. En este sentido, Rafa Mir fue uno de los protagonistas del encuentro, que firmó un doblete en tan solo seis minutos dando un golpe definitivo en el choque contra los de Míchel, que sufrió el doble error garrafal de Gazzaniga.

El meta argentino encajó, por un lado, el gol que venía por su palo y falló en la salida de balón, cediendo el esférico al delantero, cedido en el conjunto castellonense, para que hiciese el 3-0. Con ello, el Elche comenzó a 'dormir' el partido con largas posesiones, ante la tímida presión de un Girona que tenía el partido muy cuesta arriba. De esta manera, los de Eder Sarabia consiguieron una victoria importantísima, que no lograban desde hace más de dos meses, gracias a los goles de Valera y Rafa Mir por partida doble.

- Ficha técnica:

3 - Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas (Pétrot, min. 59); Héctor Fort (Josan, min. 59), Aguado (John Chetauya, min. 81), Álvaro Núñez, Febas, Germán Valera (Pedrosa, min. 70); Diangana (Rodrigo Mendoza, min, 46) y Rafa Mir.

0 - Girona: Gazzaniga; Alejandro Francés (Hugo Rincón, min, 72), Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Witsel (Lemar, min. 66), Tsygankov (Arango, min. 83); Bryan Gil, Asprilla (Joel Roca, min. 66) y Vanat (Solís, min. 66).

Goles: 1-0, min.40: Germán Valera. 2-0, min.50: Rafa Mir. 3-0, min.56: Rafa Mir.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano). Mostró cartulina amarilla a Bryan Gil, del Girona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 23.374 espectadores. En los prolegómenos del partido, el portero argentino del Elche, Matías Dituro, recibió el Trofeo Zampora tras ser el portero menos goleado de la pasada temporada en Segunda División.