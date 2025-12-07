Giraldez, tras la victoria ante el Real Madrid: "Hemos tenido la suerte que hace falta"

Giráldez celebra un triunfo que calificó como “muy bueno” y Borja Iglesias destaca la ansiedad del Madrid en el tramo final: “Se han desesperado”

El Celta salió del Bernabéu con un triunfo monumental que encendió todas las alarmas en el Real Madrid. Tras la victoria, Claudio Giráldez y Borja Iglesias radiografiaron un partido que dejó al equipo blanco desorientado, superado y preso de los nervios en los minutos decisivos. El técnico elogió el orden defensivo y el plan valiente en la presión, mientras que el delantero, determinante en la lectura del encuentro, insistió en que “ellos se desesperaron un poco más de la cuenta”. Entre tanto, el Bernabéu vivió una de sus noches más crispadas del curso.

Giráldez: “Hemos defendido bien y hemos tenido la suerte que hace falta en el Bernabéu”

Claudio Giráldez no ocultó su satisfacción al analizar un triunfo que consolida la mejor versión a domicilio del Celta. Para el técnico fue clave combinar orden defensivo y valentía en campo rival. “Hemos defendido bien y hemos tenido la suerte para ganar en el Bernabéu porque ellos han tenido ocasiones para empatar o ganar”, admitió, antes de matizar que hubo un tramo que no le agradó: “Menos a raíz de la expulsión, que no me ha gustado el equipo”.

La presión alta fue uno de los pilares del plan. “Cuando ellos están enérgicos es muy complicado salir porque abarcan mucho terreno. Son muy rápidos y muy físicos. Sabíamos que en bloque bajo les cuesta más y eso es lo que pretendíamos”, explicó. Sobre el Real Madrid de Xabi Alonso, fue directo: “Tiene una plantilla descomunal y muy mala suerte con las lesiones en defensa. Es un gran entrenador y le deseo toda la suerte. Hay que tener paciencia”.

Borja Iglesias: “Hemos hecho un partidazo… y ellos se desesperaron”

Borja Iglesias fue uno de los grandes protagonistas por su lectura táctica y su capacidad para ordenar al equipo. “Es muy inteligente en las presiones, nos da mucho en ataque y en defensa, más allá del talento”, destacó el propio Giráldez. El delantero, por su parte, coincidió en que el equipo interpretó con precisión lo que pedía el duelo: “Hemos leído muy bien el partido y también hemos tenido fortuna”.

El ariete reconoció que incluso con uno más no fue sencillo sostener al Madrid. “Con el equipo que tienen, aunque tengan uno menos, es difícil igualarlos. Pero lo hemos manejado bien”, afirmó. El tramo final, crispado, dejó a Borja con una sensación clara: “Se ha enrarecido todo más de lo que pensaba. Ellos se han desesperado un poco más de la cuenta”.

Con esta victoria, el Celta encadena su cuarto triunfo consecutivo como visitante y deja al Madrid inmerso en un mar de dudas a menos de una semana de su cita más temida: el Manchester City.