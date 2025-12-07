Real Madrid - Celta de Vigo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El Real Madrid vuelve al Bernabéu con la intención de reencontrarse con la victoria ante un Celta de Vigo que llega decidido a romper su larga mala racha en territorio blanco

El partido que cierra la jornada dominical es el Real Madrid ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto de Xabi Alonso regresa al Santiago Bernabéu después de casi un mes encadenando partidos como visitante, una condición que le ha pasado factura: solo ha podido sumar seis puntos en sus últimas cuatro salidas. Esta misma semana, el Real Madrid visitó San Mamés y logró un triunfo de prestigio ante el Athletic Club, gracias a los dos tantos de Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga. Con ese marcador, el equipo blanco se mantiene en la segunda posición con 36 puntos, uno por encima del Barcelona y a cuatro del Villarreal, que ocupa la tercera plaza.

La irregularidad lejos de casa es uno de los aspectos que el Madrid necesita corregir si quiere pelear el título liguero con solvencia. En contraste, su rendimiento como local es impecable: 18 puntos de 18 posibles en el Bernabéu, con pleno de victorias en los seis encuentros disputados. El balance histórico frente a su próximo rival, además, refuerza su condición de favorito.

Al otro lado estará el Celta de Vigo, que llega a la jornada situado en la duodécima posición con 16 puntos. El equipo celeste viene de caer ante el Espanyol en un partido donde los catalanes fueron claramente superiores y supieron aprovechar sus oportunidades. Pese a ello, la dinámica reciente del Celta no es mala: en sus últimos cinco compromisos ligueros ha sumado tres victorias y dos derrotas.

Lejos de Balaídos, el equipo vigués está mostrando una versión más sólida: ha conseguido 11 puntos en 6 desplazamientos, con solo una derrota como visitante. Esa fortaleza fuera de casa es uno de los argumentos a los que pretende agarrarse para plantar cara en el Bernabéu. Aun así, el reto es enorme: el Celta no gana al Real Madrid desde la temporada 2016/17, una racha que evidencia la dificultad histórica del duelo para los gallegos.

Real Madrid CF - RC Celta de Vigo: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre la Real Madrid y el Celta de Vigo, tendrá lugar este domingo 7 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid CF - RC Celta de Vigo: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54, por el canal M+ LaLiga 3, sintonizable en el dial 167 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar.

Real Madrid CF - RC Celta de Vigo: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre la Real Madrid y el Celta de Vigo, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.