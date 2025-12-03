Se calienta el traspaso de Tadeo Allende: Marcelo Gallardo lo aprueba

El extremo, cedido por el RC Celta, se está saliendo en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. Vuelve en enero al club gallego que sabe que tiene en el argentino a un futbolista con el que conseguir dinero en el mercado de fichajes de invierno. River Plate es uno de los clubes interesados y Marcelo Gallardo, su entrenador, lo quiere

Tadeo Allende va a ser uno de los nombres propios del RC Celta durante este próximo mercado de fichajes de invierno que se abre en menos de un mes. El gran rendimiento del extremo hace que se le acumulen los pretendientes lo cual es una gran noticia para el RC Celta que sabe que puede sacar un buen dinero por el argentino al cual no piensa regalar. Inter Miami, en donde se está saliendo, lo quiere retener, pero en las últimas horas es River Plate quien toma posiciones después de que Marcelo Gallardo, su entrenador, haya dado luz verde a su fichaje.

Marcelo Gallardo aprueba que River Plate se lance por el fichaje de Tadeo Allende, extremo del RC Celta

Tadeo Allende es uno de los hombres del momento en el fútbol mundial debido a su excelente rendimiento en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos con el cual suma 23 goles y 2 asistencias en los 53 partidos oficiales disputados en este año 2025. Un alto nivel futbolístico que ha despertado el interés de muchos clubes que están dispuestos a fichar al futbolista del RC Celta.

Uno de ellos es River Plate tal y como se ha informado en ESTADIO Deportivo en los últimos días. Ahora el club argentino están intensificando su interés en el extremo ya que Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, ha dado luz verde al fichaje de Tadeo Allende según informa TyC Sports, medio de comunicación deportivo de Argentina.

El técnico del equipo franjirrojo ha aprobado que se negocie con el RC Celta el cual no tiene pensado en regalar a un jugador que se ha revalorizado y al cual tiene bien atado. Por tanto, no tiene ninguna obligación de vender.

El plan del RC Celta con Tadeo Allende en el mercado de fichajes de invierno

El RC Celta tiene en Tadeo Allende a una de sus bazas para conseguir una buena cantidad de dinero, vía traspaso, durante el mercado de fichajes de invierno que se abre de manera oficial en unos días.

El RC Celta tiene dos opciones sobre la mesa con Tadeo Allende: quedárselo en plantilla o venderlo. Cuenta con más opciones la segunda posibilidad porque actualmente el futbolista no tiene hueco en el equipo que entrena Claudio Giráldez y también porque el futbolista está en su punto álgido, de mayor valor, por su buen rendimiento.

El RC Celta tiene claro que no lo va a vender por menos de 4'5 millones de euros en lo que ha tasado a un Tadeo Allende el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. El extremo va a volver a Vigo en el mes de enero tras triunfar como cedido en el Inter Miami y en el RC Celta se frotan las manos con su posible venta.

A sus 26 años, Tadeo Allende cuenta con el interés de Inter Miami, que desea seguir contando con él, y de River Plate y Marcelo Gallardo que lo quieren en el proyecto de la próxima temporada.