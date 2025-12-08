Xabi Alonso se muestra confiado pese al batacazo ante el Celta: "Puedo sacar esto adelante"

El técnico del Real Madrid admite el enfado general, carga contra el arbitraje y asegura que se siente capaz de revertir la situación antes de recibir al Manchester City

Xabi Alonso salió a la sala de prensa del Bernabéu con el rostro de quien sabe que el 0-2 ante el Celta abre una herida profunda. El técnico del Real Madrid asumió responsabilidades, habló sin rodeos del arbitraje y aseguró que se siente con fuerzas para sacar al equipo del bache. En un mensaje directo a la afición, reconoció que “duele, estamos enfadados”, pero insistió en que el proyecto sigue firme pese al ruido y la presión que se cierne sobre él a tres días del duelo decisivo ante el Manchester City.

“Todos asumimos la culpa” y el golpe emocional por Militao

La derrota llegó acompañada de un nuevo contratiempo: la lesión de Éder Militao, que obligó a modificar el plan inicial a los veinte minutos. Xabi Alonso reconoció que el golpe condicionó todo. “Esa lesión nos ha hecho daño, nos ha costado recomponernos anímicamente”, señaló. Para el entrenador, el equipo pagó la desconexión inicial y no encontró continuidad en su juego: “No era el partido que queríamos. Nos ha faltado ritmo y claridad”.

El técnico subrayó que el vestuario mantiene la unidad a pesar de la racha, con solo dos victorias en los últimos siete encuentros. “Todos asumimos la culpa, estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos”, afirmó. “Sabemos que en este club las derrotas duelen muchísimo, pero queda mucha Liga”.

Xabi Alonso estalla con el arbitraje: “Nos ha desquiciado”

Si hubo un punto en el que Xabi se mostró especialmente tajante fue en su valoración del arbitraje, cuya intervención alteró el ánimo del equipo. “El arbitraje no me ha gustado; ha habido decisiones que nos han desquiciado”, lamentó. Sobre la expulsión, fue claro: “El árbitro estaba muy permisivo, la tarjeta a Álvaro es discutible. No me ha gustado la actuación”.

Para el técnico, ese descontrol emocional fue clave en el tramo en el que el Madrid se desconectó del partido. “Nos ha descontrolado un poco”, admitió, al tiempo que pedía pasar página: “Hay que mirar hacia adelante. Pensamos en el miércoles”.

“Claro que puedo sacarlo adelante”: el examen del City

La pregunta inevitable era si se jugaba el puesto frente al Manchester City. Xabi no dudó. “Claro que puedo sacar esto adelante”, afirmó con firmeza. “Nos jugamos tres puntos en Champions, estamos en una buena situación y queremos demostrar que podemos jugar mucho mejor”.

El técnico cerró su comparecencia con un mensaje de convicción: “Entre todos tenemos que querer hacer las cosas bien. Afrontamos cada partido como el más importante. Y el miércoles lo es”.