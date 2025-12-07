Europeo de natación piscina corta | Horarios de la sexta jornada, hoy 7 de diciembre, en el Europeo 2025 de Lublin

Tras la última medalla de oro de España en este Europeo 2025 de Lublin, aún aspiran a nuevos metales en la última jornada

La última jornada del Europeo de natación 2025 en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia) llega con más opciones de medalla para España y con la presencia de Carles Coll en una nueva final.

El nadador catalán, que ya ha sumado un oro, quiere un segundo metal y lo buscará en la final de los 50 metros braza, donde parte con la quinta marca en semifinales, un crono que le sirvió para batir el récord de España.

Luca Hoek, en los 50 libre masculino, Laura Cabanes en 200 mariposa femenino y Arbidel González y Miguel Martínez Novoa, en 200 mariposa masculino, también tienen asegurada su presencia en las finales. Aunque a la que hay que estar atentos es a la de los 1500 libre femenino, donde María de Valdés y Ángela Martínez parten con la segunda y tercera mejor marca, respectivamente.

No obstante, no podrían ser los únicos porque por la mañana hay preliminares de los 400 estilos tanto masculinos como femeninos y de los relevos 4x50 estilos en ambas categorías, y en todas hay representación española, que buscara un hueco para la tarde.

Horarios y participación española en el Europeo de natación el sábado 6 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

10:00 Series de 400 estilos f (Laura Cabanes, Emma Carrasco, Paula González y Alba Vázquez)

10:20 Series de 400 estilos m (Diego Mira y Cristóbal Vargas)

10:45 Series de 4x50 estilos f (España)

10:54 Series de 4x50 estilos m (España)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

19:00 Finales de 50 espalda f

19:05 50 espalda m

19:10 50 braza f

19:15 50 braza m (Carles Coll)

19:30 50 libre f

19:35 50 libre m (Luca Hoek)

19:50 200 mariposa f (Laura Cabanes)

19:57 200 mariposa m (Arbidel González y Miguel Martínez Novoa)

20:14 1500 libre f (María de Valdés y Ángela Martínez)

20:34 400 estilos f (*Laura Cabanes, *Emma Carrasco, *Paula González y *Alba Vázquez)

20:43 400 estilos m (*Diego Mira y *Cristóbal Vargas)

21:07 4x50 estilos f (*España)

21:11 4x50 estilos m (*España)

* En el caso de que se clasifiquen para las finales de la tarde

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que está acogiendo la ciudad polaca de Lublin, se puede ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también pueden conocer todo lo que acontezca en el último gran evento del año de este deporte.