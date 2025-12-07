Tres medallas más para España, que se despide del Europeo de piscina corta a lo grande

Una plata de Alba Vázquez y los bronces de Emma Carrasco y del relevo 4x50 estilos masculino completan un Europeo 2025 espectacular para la delegación española

Tras lo vivido en los días anteriores en Lublin, en el Europeo 2025 de natación en piscina corta, aún aguardaba un fin de fiesta lleno de emociones, en el que los nadadores españoles sumaron tres metales más para acabar el campeonato con tres oros, una plata y dos bronces.

Si ya había esperanzas tras las clasificatorias del sábado, que había dejado varios finalistas, la mañana del domingo dejó otros tantos para sumar un total de 11 representantes españoles en una tarde donde todo eran finales y casi todas tenían a algún español presente.

Había especial esperanza en el 1.500, con María de Valdés y Ángela Martínez, pero ni fue ahí donde brillaron los españoles y sí en la final de 400 estilos, en la que Alba Vázquez fue plata y Emma Carrasco, bronce, ampliando a cinco, en ese momento, el palmarés de la delegación española. Las dos españolas se vieron superadas por la nadadora local Justina Kozan, que les sacó a sus perseguidoras uno y tres segundos, respectivamente.

La sexta medalla para España llegó en el tramo final, en la prueba de los relevos 4x50 estilos masculina con la que se cerraba el campeonato y que sirvió para que Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González y Sergio de Celis se colgaran el bronce. Para Coll y González fue la segunda medalla después de que ganaran sendos oros en los días anteriores. El bronce llegó tras una espectacular remontada de Sergio de Celis en la última posta, que dejó a Austria sin un metal que ya acariciaba. Italia se colgó el oro con una marca de 1:30.49 minutos y Francia fue plata con un registro de 1:30.99. Los españoles hicieron un tiempo de 1:31.84, nuevo récord de España.

Del resto de participantes hubo para todo, pero con estar ya en la final podría decirse que fue un éxito. Tal vez defraudó un poco Carles Coll, pues concluyó octavo en los 50 braza con un tiempo de 26.28 segundos. También en velocidad, el jovencísimo Luca Hoek firmó una brillantísima sexta plaza en los 50 libre, igualando el récord de España que él mismo había batido en semifinales.

En el 1.500 femenino, donde María de Valdés y Ángela Martínez partían con la segunda y tercera marca de las series, las nadadoras españolas sólo pudieron ser quinta y sexta, respectivamente. Sexta también fue Laura Cabanes en la final de los 200 mariposa; el mismo puesto que Diego Mira en los 400 estilos masculinos. Mientras que Miguel Martínez y Arbidel González mantuvieron sus puestos de las semifinales y acabaron séptimo y octavo en los 200 mariposa.