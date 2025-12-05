Carles Coll gana otro oro para España y Hugo González apunta a lo máximo

Segundo oro tras el logrado por Carmen Weiler en el Europeo de natación en piscina corta de Lublin

Gran jornada para los españoles en el Europeo de Lublin, donde Carles Coll logró el segundo oro para España y sus compañeros lograron varios primeros puestos y resultados que apuntan a vivir un sábado glorioso en este Campeonato de Europa de natación en piscina corta.

Carles Coll se consagró como el rey indiscutible de los 200 braza y, tras ganar el pasado año el título de campeón mundial, este viernes hizo lo propio en Lublin con el Europeo. Lo hizo además con un sensacional nuevo récord de España: 2:00.86 minutos, 69 centésimas menos que la anterior plusmarca que tenía él mismo. Pese a ser el favorito, Coll tuvo que hacer una gran carrera para superar al neerlandés Caspar Corbeau. Un vibrante duelo que se decantó por 41 centésimas a favor del tarraconense.

Justo antes, Carmen Weiler, oro en los 200 espalda, se había quedado a las puertas de lograr una segunda medalla, ya que no pudo pasar del quinto puesto en la final de los 100 espalda.

La gran tarde en aguas polacas siguió con otro quinto puesto, en este caso de la más veterana de la delegación española, María de Valdés, subcampeona del mundo de aguas abiertas en 2024 y que concluyó en una brillante quinta posición en la final de los 800 libre. Una final en la que Ángela Martínez fue octava. La malagueña se quedó lejos del podio, a siete segundos, pero dejó alto el pabellón español cuando su especialidad es otra.

Hugo González apunta al oro en 200 estilos

El siguiente en dar el golpe fue el balear Hugo González, que presentó su candidatura al oro en los 200 estilos tras pasar a la final con la mejor marca. González, que firmó un tiempo de 1:52.68 minutos, aventajó en 48 centésimas al turco Berke Saka y en más de medio segundo al británico Duncan Scott, vigente subcampeón olímpico.

El jovencísimo Luca Hoek y Sergi de Celis demostraron lo mucho que van a dar de hablar de aquí en adelante e hicieron soñar a España con nuevas medallas en la velocidad tras acceder a la final de los 100 libre con la cuarta y la sexta mejor marca de todos los participantes.

También logró el pase a la final de este sábado Emma Carrasco, que ya fue finalista el pasado año en los Mundiales de Budapest y que volverá a pelear por los metales en la final femenina de los 200 estilos. Su crono, 2:09.11 minutos, es el peor de las ocho participantes, pero partirá sin presión y nada que perder.

No estará en esta final la ciudadrealeña Laura Cabanes, que se quedó fuera tras acabar con la undécima marca (2:09.11 minutos) en esa prueba. De igual forma que tampoco estará peleando por los metales una María Daza que se quedó a tan sólo 5 centésimas de acceder a la final de los 100 libre y finalizó en novena posición de las semifinales con un tiempo de 52.61 segundos.

Error de Ponti y victoria de Maxime Grousset

Aparte de la actuación española, lo más destacado de los Europeos de Lulin 2025 en la tarde de este viernes fue el triunfo del francés Maxime Grousset, que se tomó la revancha tras verse superado por el suizo Noé Ponti tanto en los 50 mariposa como en los 100 estilos. El nadador galo le arrebató la medalla de oro al helvético en la final de hectómetro por tan sólo una centésima.

A falta de poco más de cinco metros para la conclusión Noé Ponti, vigente campeón del mundo de la distancia, lideraba con claridad la prueba camino de su tercer oro en la ciudad polaca, pero cuando todo parecía más fácil cometió un error, midió mal la llegada y Grousset metió la mano para tocar primero.