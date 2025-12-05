España se queda a las puertas de la final del Mundial

Una Brasil impecable acaba con el sueño de las jugadoras españolas, que se quedan a un paso de hacer historia en la primera edición del mundial femenino de fútbol sala

No pudo ser. Pese a llegar hasta semifinales jugando realmente bien, finalmente España se quedó sin el sueño de conquistar el primer Mundial femenino de fútbol sala tras caer derrotada ante Brasil (1-4) en una semifinal marcada por un inicio demoledor del conjunto sudamericano, que jugará la final ante Portugal este domingo a las 12:30 hora española.

Pese a la derrota, al equipo dirigido por Clàudia Pons no se le puede achacar nada en el presente campeonato, el cual deberá cerrar el domingo peleando por el bronce frente a Argentina, que cayó por un rotundo 7-1 frente a las lusas.

Brasil no dio opción alguna. La gran potencia de la disciplina castigó cada imprecisión española y manejó con autoridad un partido que ya ganaba 0-2 en apenas 61 segundos, gracias a dos errores de las españolas, que perdieron sendos balones en defensa.

Superando el shock inicial

Primero Ana Luiza aprovechó un rechace de la guardameta Elena para abrir el marcador. Apenas unos segundos después, Amandinha conectó un disparo que rebotó en una jugadora española y terminó dentro de la portería. El planteamiento español saltó por los aires; tanto es así que la primera ocasión clara española no llegó hasta el minuto 7, en un mano a mano de Vane Sotelo que Bianca salvó sin complicaciones.

El buen final del primer tiempo ayudó a que en la reanudación se viese una España muy distinta: más agresiva, más valiente y con una presión adelantada que dificultó la circulación brasileña. Sin embargo, cuando peor lo pasaban las canarinhas fue Debora Vanin la que aprovechó un balón suelto en banda para superar a su marcadora y batir a Elena con un tiro ajustado.

Un atisbo de esperanza y sentencia definitiva

España reaccionó con determinación. Solo 43 segundos después del tercero de Brasil, Ale de Paz acortó distancias tras un rechace de Bianca que la jugadora gallega convirtió en el 1-3. El tanto devolvió la tensión al partido y empujó a Pons a apostar pronto por el juego de cinco en busca de una remontada que llegó a parecer posible. De hecho, Irene Córdoba rozó el 2-3 en el minuto 28 con un disparo que se marchó por centímetros. Las españolas no estuvieron acertadas y el cuarto de Brasil cerró el choque.

Ficha técnica:

1. España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, Ceci, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita y Cristina.

4. Brasil: Bianca, Taty, Emilly Marcondes, Amandinha y Ana Luiza -cinco inicial-, Debora Vanin, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Lucileia, Camila, Natalinha y Julia.

Árbitras: Valeria Palma (Chile) y Martina Piccolo (Italia). Amonestaron a las españolas Antía Pérez y Laura Córdoba.

Goles: 0-1. Min. 1 Ana Luiza. 0-2. Min 2. Amandinha. 0-3. Min 26. Vanin. 1-3. Min 27. Ale de Paz. 1-4. Min 33. Luana Rodrigues.

Incidencias: Segunda semifinal del Mundial de Filipinas disputada en el PhilSports Arena ante 3.000 aficionados.