El seleccionador español de balonmano hace balance del Mundial y apunta muy alto: "Tenemos tiempo por delante con este grupo de jugadoras"

Ambros Martín considera que España ha dado un paso adelante con respecto al último Europeo y le ha faltado muy poco para poder alcanzar las eliminatorias

La selección española de balonmano femenino encadenó un gran torneo más en el que no llega a los cruces tras un cambio generacional en el que le está costando recuperar la posición que se había ganado en los últimos años. El Mundial 2025 de Alemania y Países Bajos, no obstante, deja brotes verdes en las Guerreras.

España plantó cara a una de las máximas potencias actuales como es Alemania, ante la que perdió de cinco, y derrotó con merecimiento a otra como Montenegro que ocupa el Top-8. Y sólo no acabó en cuartos de final por esa inexperiencia lógica de un equipo joven y con muchos cambios, que aún tiene que madurar, pero que ya mostró su evolución con respecto al Europeo de hace un año.

Así lo ve el seleccionador nacional, Ambros Martín, que pese a la eliminación mira al futuro con optimismo y hace un balance positivo de lo vivido en tierras alemanas. "Es verdad que nos volvemos a España, pero yo creo que el campeonato que hemos hecho, o espero por lo menos, nos sirva para como una experiencia importante", señalaba el lanzaroteño y ponía como ejemplo los duelos en los que España ha jugado ante rivales de igual o superior nivel.

España ha sido superior a rivales de mayor nivel teórico

"Hemos podido comprobar que en juego, bajo mi punto de vista, hemos sido superiores a Montenegro y hemos sido superiores a Serbia, salvo los últimos minutos. Hemos tuteado a Alemania, donde estaban a un nivel altísimo, con muchísima confianza, jugando con un pabellón absolutamente lleno. Han tenido que intervenir todas sus grandes jugadoras, no han reservado nada. Ha sido una experiencia increíble", señaló en referencia al partido que les costó la eliminación tras caer por 25-29 ante las germanas.

En este sentido, Martín se quedaba con la garra que ha mostrado la selección española en los momentos que más difícil lo tenía. "Evidentemente, hemos ido de menos a más durante la preparación y durante este campeonato. En los partidos en los que nos jugábamos mucho, como contra Montenegro por ejemplo. Cada vez que hemos venido de una derrota, el equipo ha dado la cara enormemente. Aunque ante Alemania no hemos obtenido la victoria, sí que hemos tenido opciones. Creo que ese es el término que mejor nos define. A pesar de ser derrotas duras, fuimos capaces al partido siguiente de reponernos y de estar ahí en todo momento", valoraba el canario.

Es por eso que su balance general del campeonato desarrollado por el equipo español es positivo. "Sí que es cierto que somos un equipo joven, sí que es cierto que hay muchas jugadoras que debutan o que tienen poca experiencia. Pero bueno, tampoco es cuestión de que nos sirva como una recompensa. Es la recompensa en el sentido en que es verdad que tenemos tiempo por delante con este grupo de jugadoras. Evidentemente, es algo que cuenta como ventaja nuestra porque es un equipo que está iniciando prácticamente ahora sus competiciones de alto nivel", advierte.