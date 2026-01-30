Joaquín Rocamora sustituye a Ambros Martín al frente de las Guerreras

La selección española femenina de balonmano ha dado un giro a su presente y futuro con un notable cambio en su dirección técnica, informa la Federación

Cambio de ciclo en las Guerreras. Según ha hecho oficial la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), el andaluz Joaquín Rocamora, hasta ahora preparador del equipo nacional junior, será el nuevo técnico de la selección nacional femenina al ocupar el cargo que ostentaba hasta el presente el canario Ambros Martín.

Lo cierto es que han sido dos movimientos que se han producido en cuestión de horas. Primero la Federación anunciaba la salida de Martín, que deja el puesto al que llegó en mayo de 2023 tras los últimos resultados en las competiciones internacionales como Mundial y Europeo, y a las pocas horas se daba el nombre del nuevo jefe del vestuario.

Así ha explicado Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, la decisión: "Necesitábamos generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual", subraya.

En cuanto a Rocamora, hablamos de un gran conocedor de la cantera del balonman o español. Con las 'Guerreras Junior' logró en 2023 el título de la EHF Championship, lo que significó el ascenso a la primera línea continental, para colgarse la medalla de plata el pasado verano en el Europeo de la categoría disputado en Pogdorica.

Más allá de la mencionada trayectoria internacional, desde 2016 Rocamora lidera el proyecto del Atticgo Elche de la Liga Guerreras Iberdrola. En 2024 logró el primer título continental del club, la Copa Europea. A nivel nacional, en 2021 consiguió la Copa de la Reina y la Supercopa de España y tiene cuatro subcampeonatos ligueros. Sí, está habituado a competir por títulos.

Habla Joaquín Rocamora, nuevo entrenador de las Guerreras

Como no podía ser de otra manera, Rocamora se muestra entusiasmado con la oportunidad de poder dirigir a la absoluta española. "Es un reto apasionante. Es una felicidad poder llegar a dirigir a la selección absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años. Estoy muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades", expresa.

Los primeros compromisos con las 'Guerreras' serán la primera semana de marzo, con el doble enfrentamiento con Austria, en las jornadas 3 y 4 de clasificación del Europeo 2026, 4 y 7 de marzo respectivamente.