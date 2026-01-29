Goleada histórica de España antes de los cuartos del Europeo de fútbol sala

España ha logrado una contundente victoria en el Europeo de fútbol sala ante Bélgica y llega invicta a los cuartos de final, en los que tendrá una gran oportunidad para lograr un buen resultado en el torneo continental

La selección española de fútbol sala ha cerrado este jueves su participación en la primera fase del Europeo de fútbol sala con un muy destacado triunfo ante Bélgica, el cuál les permite cerrar invictos esta ronda y entrar de lleno a los cuartos de final. Un más que contundente 10-3 que supone la mayor cantidad de goles anotada jamás por el equipo español y da un gran impulso a los de Jesús Velasco de cara a las rondas finales, en las que van a optar a todo en busca de quitarse la espina del pasado mundial.

España resolvió el encuentro en los primeros minutos y ya centra su atención en los cuartos del próximo domingo. El encuentro se encarriló muy pronto. A los tres minutos, Rivera abrió el marcador tras un robo en la presión española sobre Rahou y, apenas tres minutos después, Antonio amplió la ventaja con un potente lanzamiento de falta directa. Bélgica reaccionó con una acción de calidad individual, una sutil picada de Gréllo que devolvió algo de incertidumbre al marcador, pero la respuesta española fue inmediata. Sólo doce segundos después, Raya hacía el 3-1 y, veinte segundos más tarde, un nuevo remate del propio Raya, desviado por Pablo Ramírez, se convertía en el cuarto tanto.

Bélgica intentó frenar la avalancha, al menos en el resultado, y lo consiguió durante algunos minutos. Aunque el control del juego y de las ocasiones continuó del lado español hasta el descanso. La segunda parte volvió a comenzar de forma demoledora. A los 46 segundos, Pablo Ramírez anotó un gran gol por la escuadra tras girarse ante Gréllo y, cuatro minutos después, Cecilio aprovechaba un rechace en el área para estrenarse en el Europeo. El partido entró entonces en una fase de menor ritmo, aunque España no renunció a seguir ampliando la ventaja. En el minuto 27, en apenas doce segundos, Adolfo y Mellado elevaron el marcador hasta el 8-1.

Con el paso de los minutos, los goles siguieron cayendo. Cecilio volvió a marcar y Raya completó su noche con el décimo tanto español. Más allá de que en los instantes finales, Bachar y Rahou maquillaron el resultado para Bélgica y evitaron que el encuentro se convirtiera en la mayor goleada de la historia del Europeo.

José Raya, el cuarto español en hacer un hattrick en la historia

Los tres goles marcados por Raya en la goleada de España lo meten de lleno en una lista histórica muy reducida de jugadores españoles capaces de marcar tres o más goles en un partido en fases finales del torneo continental. Con su actuación se convierte en el cuarto jugador nacional que lo logra. Antes que él, lo consiguieron Vicentín, que marcó cuatro goles en la final del torneo inaugural de 1996 ante Rusia; Javi Rodríguez, autor de un triplete frente a Bielorrusia en la fase de grupos de 2010; y Jordi Torras, que firmó tres goles ante Rumanía en los cuartos de final de 2012.