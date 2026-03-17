Premier Pádel cancela oficialmente el primer grande de la temporada

El Major de Qatar, que se iba a celebrar en tres semanas, se aplaza y, en breve, se decidirá si se reubica o queda definitivamente fuera del calendario

A veinte días de que diera comienzo se intuía que el anuncio era inminente y ya es oficial. El primer Major de la temporada de la temporada de Premier Pádel, que se iba a disputar en Doha del 6 al 11 de abril, ha sido aplazado.

El Steering Committee de Premier Padel, formado por 20 miembros que representan a 11 stakeholders del circuito, y la Federación Internacional de Pádel, junto a la Qatar Padel Federation como promotor local, han cedido aplazar indefinidamente el torneo debido a "la situación sin precedentes en la región en su conjunto", según señalan en un comunicado que han emitido este mismo lunes.

Había mucha preocupación por la situación que se vive en Oriente Medio y ya habían comenzado las inscripciones para el torneo, de ahí que hubiera que tomar una decisión al respecto. Con el espacio aéreo de Qatar cerrado a los vuelos comerciales, más allá de los de evacuación que se están dando, y sin que parezca que el conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán vaya a remitir, era imposible la organización del evento.

En este mismo comunicado, Premier Pádel confirma que ese comité de expertos -el Steering Committee del circuito- se reunirá en breve para tratar de cuadrar de nuevo el calendario, ya que no sólo es este torneo, sino cómo afecta al conjunto de todo el año. Tanto las fechas como si fuera necesario, un nuevo emplazamiento, estarán sobre la mesa.

Muchas cancelaciones por la guerra contra Irán

La cancelación se preveía cuando en los últimos días se ha visto cómo otros grandes eventos que iban a celebrar en alguno de los países del Golfo Pérsico (Bahrein, Qatar o Emiratos Árabes Unidos) quedaban cancelados. Aparte de grandes premios de Fórmula 1, entre otras cosas, se ha candelado la 'Finalissima' que iba a disputar la selección española de Luis de la Fuente ante Argentina, y que se iba a celebrar también en Doha pocos días antes del Qatar Major Premier Pádel 2026.

De momento sí se mantiene el P2 de Newgiza P2 que se va a jugar una semana después, 13 al 18 de abril, en Egipto. Este país, por ahora, no se ha visto involucrado en el conflicto y no tiene problemas para entrar en su espacio aéreo.

La cancelación del Qatar Major Premier Pádel 2026 no es menor, ya que es uno de los cuatro grandes torneos del año, los que reparten 2.000 puntos para los ganadores, y por lógica, debería colocarse en otra fecha o lugar antes que ser cancelado. Y el calendario ya está lo suficientemente apretado como para colocar un torneo más entre medias o para estar moviendo alguno de los otros.

De jugarse allí si vuelve la normalidad, además, hay que tener en cuenta que es al aire libre, por lo que habría que evitar las fechas veraniegas, ya que ahí sería inviable. Un lío que se aclarará con el paso de las semanas.