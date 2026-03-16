El P2 de Cancún ya tiene cuadro con Juan Lebrón y Ale Galán abocados a reencontrarse

La tercera cita del circuito Premier Padel, la cual se celebra en tierras mexicanas, vivirá su gran final el domingo 22 de marzo

Ya calienta motores la tercera cita del circuito Premier Padel, la cual nos lleva ahora a México para la disputa del P2 de Cancún. Pues bien, ya tenemos cuadro tanto en la categoría masculina como en la femenina, deparándonos algunos posibles choques realmente emocionantes como el que se podría dar en semifinales con Juan Lebrón y Leo Augsburger contra Ale Galán y Fede Chingotto.

El 'Alien' y el 'Ratón' llegan a la cita con la moral por todo lo alto tras vencer a Arturo Coello y Agustín Tapia en Gijón, donde se tomaron la revancha de la derrota en el primer torneo disputado en Riad. Tales resultados nos llevan a imaginar que volverán a estar al menos en semifinales, siendo ahí cuando se verían con el portuense, que en tierras asturianas no fue capaz de llegar a tal instancia.

Como ocurre en cada torneo, las cuatro mejores parejas del mundo debutarán directamente en octavos de final. Así, Galán y Chingotto comenzarán su andadura frente al ganador del duelo entre Gala - García y Mora - Barahona, mientras que en unos hipotéticos cuartos de final podrían jugársela con Garrido y Bergamini. Por la parte alta de ese lado, el 'Lobo' y Augsburger abrirán su camino ante Ruíz - Rubio, dejando para los cuartos de final el que debe ser un espectacular partido Momo González y Martín Di Nenno.

Por el lado contrario los máximos favoritos para plantarse en su tercera final consecutiva son Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes además querrán resarcirse de la derrota en la final de Gijón. Respecto a su hipotético recorrido hasta la batalla final por el título, los Golden Boys abriría fuego ante Lancha y Diestro para justo después tener que pelear probablemente con Coki Nieto y Jon Sanz. En el otro cuarto de final el desarrollo de los primeros dor torneos invita a pensar en ver a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk jugando contra Paquito Navarro y Fran Guerrero.

El cuadro femenino estrenará final

Ya se seguro que la final entre la pareja formada por Gemma Triay y Delfi Brea contra Ari Sánchez y Andrea Ustero no se repetirá por tercera vez en el P2 de Gijón. La suerte ha dictaminado que las catalanas, al ser la pareja número 3, se sitúen en el mismo lado que sus adversarias, por lo que en caso de verse las caras eso ocurrirá en semifinales.

En cuanto al camino de ambas parejas, las de Seba Nerone comenzarían a competir contra Castelló - Rufo, dejando para cuartos de final un posible encuentro ante Tamara Icardo y Claudia Jensen. En cuanto a Sánchez y Ustero, se verían primero con Barrera - Velasco y justo después con Guinart - Virseda antes de encaras las semis.

Por último, Paula Josemaría y Bea González debutarían frente a Goenaga - Caldera e intentarían colarse en semifinales contra Salazar - Alonso. Ya en la lucha por llegar a la batalla final es probable que se tengan que batir con Claudia Fernández y Sofía Araujo.