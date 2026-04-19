Terremoto en el Premier Padel: Galán y Chingotto rebasan a Coello y Tapia en la pelea por el número 1

La pareja hispano-argentina arrasa en el P2 de NewGiza a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas para confirmarse como una amenaza más que real para los Golden Boys

No es una sorpresa, pero no por ello deja de ser reseñable. Ale Galán y Fede Chingotto fueron en 2025 el gran competidor de los mejores del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, y en esta temporada de 2026 han dado un paso más allá para superarles en el ránking de la Race de 2026. ¿Cómo lo han hecho? Aprovechando la baja por lesión de los Golden Boys y coronándose campeones en el P2 de NewGiza del circuito Premier Padel.

Yendo por partes, y después de que superasen un buen susto en la ronda de octavos de final, Chingalán se plantó en la final frente a Franco Stupaczuk y Mike Yanguas plenos de confianza; tanto es así que prácticamente arrasaron por 6-4 y 6-1 para superar a Coello y Tapia en clasificación específica de la temporada. Para ser exactos, los ahora dominadores del año acumulan 2.890 puntos, mientras que sus grandes rivales, quienes siguen primeros en la tabla general del circuito, se quedan en 2.560.

Aunque los Golden Boys aún tienen cierta renta, la realidad es que el buen momento del Alien y el Ratón invita a pensar en que el gran sorpasso podría darse a lo largo de la temporada. Además, desconocemos en qué momento exacto regresará Tapia y si lo hará con el ritmo suficiente como para dominar en la pista.

Una final igualada... a medias

Casi como todos pensaban, la batalla definitiva entre Galán y Chingotto por un lado y Stupaczuk y Yanguas por otro comenzó con la máxima; tanto es así que Chingalán llegó a hacer dos breaks consecutivos para que sus rivales se sobrepusieran de manera inmediata. Parecía que nos íbamos al tie break, pero a la tercera fue la vencida para que sea primera manga concluyese con 6-4.

Si alguien esperaba otra cruenta lucha en el segundo set se quedó con las ganas, ya que Galán y Chingotto arrasaron hasta el punto de colocarse 5-0. Yanguas y Stupaczuk lograron el juego del honor, pero claudicaron ante la que es la pareja más en forma del momento en el circuito Premier Padel.

En desarrollo.