Así queda el ranking Premier Padel tras la victoria de Ale Galán y Fede Chingotto en el P2 de Newgiza

Ale Galán y Fede Chingotto se colocan en lo más alto de la Race del año 2026 al aprovechar plenamente la ausencia de los Golden Boys por lesión de Agustín Tapia

Pocas veces un P2 como el de Newgiza da tanto juego. Sorpresas, remontadas, la más grande de las ausencias con Arturo Coello y Agustín Tapia, así como la coronación de Ale Galán y Fede Chingotto. Esa receta es la que nos lleva a un nuevo ranking Premier Padel, el cual nos deja ahora en la primera posición de la Race de 2026 a Chingalán.

Lo cierto es que la pareja hispano-argentina ha cumplido con las expectativas pese a la gran presión que tenía sobre los hombros, ya que llevan dos torneos consecutivos siendo señalados como los máximos favoritos por la baja de Arturo Coello y Agustín Tapia, y en esta ocasión además sabían que ganar suponía ponerse en lo más alto de la Race –tabla que solamente tiene en cuenta la temporada actual–. Pues lo lograron.

Con los 680 puntos cosechados en tierras egipcias suman un total de 2.890, cifra que les sitúa 330 por encima de los Golden Boys; eso sí, por ahora se mantienen lejos del ranking global. Sin que se hayan restado aún los resultados del Major de Qatar de 2025, 'Chingalán' está a más de 3.000 puntos de distancia; es decir, el único camino para desbancar a Coello y Tapia es seguir ganando torneos.

Franco Stupaczuk le pega el sorpasso a Lebrón y Paquito

Con una fantástica actuación junto a Mike Yanguas en Newgiza, el argentino Franco Stupaczuk se ha colocado en la quinta plaza de la clasificación individual al adelantar de una tacada a Juan Lebrón y Paquito Navarro. Este gran resultado en Egipto permite a Stupaczuk y Yanguas agrandar su renta por parejas respecto al 'Lobo' y Leo Augsburger, quienes se mantienen cuartos pese a caer en primera ronda.

Pocos movimientos más ha habido en el cuadro masculino. Javi García y Álex Chozas han escalado un puesto cada uno, Jairo Butista y Juanlu Esbrí, por contra, lo han perdido. Otros como José Jiménez, ahora el 34, o Luis Hernández, ahora el 47, han subido diversos puestos.

Paula Josemaría se viene arriba

La gran ganadora en el cuadro femenino ha sido Paula Josemaría, que recupera el tercer lugar mundial al rebasar a su excompañera Ari Sánchez. Tras cinco años juntas ahora compiten por separado y tras un fuerte comienzo de temporada de Sánchez ha llegado el turno para Josemaría, quien ha obtenido dos títulos consecutivos logrados junto a Bea González para meterse en el podio.

Respecto a la clasificación por parejas, Josemaría y González saltan a la segunda posición adelantando a Ari y Ustero. Donde no hay dudas es en la primera posición de todos los rankings, dominados por Gemma Triay y Delfi Brea, que siguen liderando con comodidad.