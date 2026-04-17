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Paquito Navarro se despide antes de lo previsto y caen otras Top-4 en el NewGiza Premier Pádel P2 2026

El jugador sevillano y Fran Guerrero desperdician su condición de top-4 y caen antes de tiempo en el NewGiza Premier Pádel P2 2026

Paquito Navarro se despide antes de lo previsto y caen otras Top-4 en el NewGiza Premier Pádel P2 2026

Coki nieto y Jon Sanz celebran la victoria@premierpadel

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Franco Stupaczuk y Mike Yanguas frenaron la rebelión de Javi Garrido y Lucas Bergamini, Juan Tello y Edu Alonso frenaron la aventura de los sorprendentes Enzo Jensen y Luis Hernández y Paquito Navarro y Fran Guerrero fueron los segundos Top-4 en caer en el NewGiza Premier Pádel P2 2026 después de que el día anterior lo hicieran Juan Lebrón y Leo Augsburger.

La ausencia de Arturo Coello y Agustín Tapia en el este torneo había permitido a los andaluces Guerrero y Navarro estar entre los cuatro primeros cabezas de serie y evitar a las parejas más potentes hasta semifinales. Sin embargo, en el mejor torneo hasta ahora de Coki Nieto y Jon Sanz tras su regreso, los campeones del Masters 2024 los superaron y los dejaron fuera antes de lo que tenían previsto.

Los que sí pasaron, pero tuvieron que sufrir mucho en un partido con alta tensión fueron Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, que tuvieron que remontar ante el cordobés Javi Garrido y un Lucas Bergamini que tuvo sus más y sus menos con Yanguas sobre la pista.

Ale Galán y Chingotto meten la directa

Los grandes favoritos, por otro lado, apenas sufrieron. Ale Galán y Fede Chingotto lo pasaron mal en su debut en Egipto y, por eso, no dieron opción a sus rivales en segunda ronda y apenas les dejaron cuatro juegos.

En el cuadro femenino sólo hubo una sorpresa, pero dejó las semifinales sin otras Top-4 y evitó un pleno de favoritas. En este caso, la sorpresa la dieron Marta Ortega y Martina Calvo, que superaron en tres sets (6-0, 4-6 y 6-2) a las cuartas favoritas, la expareja de Ortega, Sofi Araujo, y la madrileña Claudia Fernández.

Ari Sánchez y Andrea Ustero también tuvieron que trabajarse el triunfo, pero las dos grandes favoritas arrasaron. Brea y Triay sólo han concedido tres juegos en los dos primeros partidos del NewGiza Premier Pádel P2 y Bea González y Paula Josemaría les imitaron y sólo se dejaron uno ante una pareja tan potente como la que forman Bea Caldera y Carmen Goenaga.

Resultados de cuartos de final masculinos del NewGiza Premier Pádel P2 2026

Franco Stupaczuk / Mike Yanguas a Javi Garrido / Lucas Bergamini 3-6, 6-3 y 6-1

Juan Tello / Edu Alonso a Enzo Jensen / Luis Hernández 6-4, 2-6 y 6-4

Ale Galán / Fede Chingotto a Javi García / José Jiménez 6-4 y 6-0

Coki Nieto / Jon Sanz a Paquito Navarro / Fran Guerrero 6-4 y 7-5

Resultados de cuartos de final femeninos del NewGiza Premier Pádel P2 2026

Bea González / Paula Josemaría a Bea Caldera / Carmen Goenaga 6-0 y 6-1

Delfi Brea / Gemma Triay a Marina Guinart / Vero Virseda 6-0 y 6-2

Ari Sánchez / Andrea Ustero a Tamara Icardo / Claudia Jensen 6-1 y 7-6(6)

Marta Ortega / Martina Calvo a Claudia Fernández / Sofia Araújo 6-0, 4-6 y 6-2

Horarios de semifinales de hoy viernes 17 de abril del NewGiza Premier Pádel P2 2026

KHUFU – CC (PISTA CENTRAL)

Ari Sánchez / Andrea Ustero vs Bea González / Paula Josemaría (9:30 horas)

Marta Ortega / Martina Calvo vs Delfi Brea / Gemma Triay (A continuación)

Juan Tello / Edu Alonso vs Franco Stupaczuk / Mike Yanguas (No antes de las 17:00 horas)

Coki Nieto / Jon Sanz vs Ale Galán / Fede Chingotto (A continuación)

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