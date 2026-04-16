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La pareja Juan Lebrón - Leo Augsburger toca fondo

El gaditano y el posadeño caen en el primer partido tras la gran polémica entre Lebrón y el agente de Augsburger, y se convierten en la primera gran sorpresa del NewGiza Premier Pádel P2 2026

La pareja Juan Lebrón - Leo Augsburger toca fondo

Juan Lebrón y Leo Augsburger, en un partido del Premier Pádel Tour 2026@premierpadel

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

El Premier Pádel Tour se fue al parón con la gran gresca entre Juan Lebrón y el agente de su compañero Leo Augsburger que enturbió los ánimos de la pareja y puso en duda su continuidad. El argentino trató de calmar los ánimos, pero no debe ir todo bien cuando, en el siguiente partido, la pareja hispano-argentina ha caído a las primeras de cambio y ante un dúo procedente de la fase previa.

La derrota de Juan Lebrón y Leo Agusburger ha sido la gran sorpresa de los octavos de final del NewGiza Premier Pádel P2 2026, donde los grandes favoritos, Ale Galán y Fede Chingotto han sufrido y han necesitado tres sets ante Gonzalo Rubio y Javi Ruiz para acceder a la siguiente fase, pero no han cedido, de igual forma que el resto de favoritos.

Enzo Jensen y Luis Hernández barrieron a los número tres del mundo, que aquí partían como segundos favoritos por la baja de Coello y Tapia, en un tercer set que ganaron por 6-0 tras haberse adelantado en el 'tie break' del primer set y haber visto como Lebrón y Augsburger igualaban en el segundo.

En cuartos también estarán los andaluces Paquito Navarro y Fran Guerrero -cuartos cabezas de serie-, que superaron por un doble 7-5 a una de las parejas nuevas, la formada por Javi Barahona y Gonza Alfonso. Más cómodo fue el pase de Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, que se quedan ahora como grandes favoritos por la parte baja del cuadro.

En el cuadro femenino, la carmonense Victoria Iglesias y la 'vikinga' Aranza Osoro hicieron sufrir a las número dos, Bea González y Paula Josemaría, a las que obligaron a jugar un tercer set en el duelo más interesantes de los octavos de final. No tuvieron problemas para acceder a la siguiente fase las duplas Delfi Brea - Gemma Triay y Ari Sánchez - Andrea Ustero.

Resultados de los octavos de final masculinos del NewGiza Premier Pádel P2 2026

Franco Stupaczuk / Mike Yanguas a José Antonio Diestro / Maxi Sánchez Blasco 6-4 y 6-0

Enzo Jensen / Luis Hernández vs Juan Lebrón / Leo Augsburger 7-6, 3-6 y 6-0

Ale Galán / Fede Chingotto a Gonzalo Rubio / Javi Ruiz 6-3, 4-6 y 6-1

Javi Garrido / Lucas Bergamini a Guillermo Collado / Pol Hernández 7-5, 5-7 y 6-2

Paquito Navarro / Fran Guerrero a Javi Barahona / Gonza Alfonso 7-5 y 7-5

Coki Nieto / Jon Sanz vs Juanlu Esbrí / Álex Ruiz 6-2 y 6-2

Juan Tello / Edu Alonso a Aimar Goñi / Enrique Goenaga 7-6, 1-6 y 6-2

Javi García / José Jiménez a Pablo Lijó / Maxi Arce 7-5 y 7-6

Resultados de los octavos de final femeninos del NewGiza Premier Pádel P2 2026

Delfi Brea / Gemma Triay a Lara Arruabarrea / Marina Lobo 6-0 y 6-1

Ari Sánchez / Andrea Ustero a Marta Talaván / Sofía Saiz 6-1 y 6-2

Bea González / Paula Josemaría a Victoria Iglesias / Aranza Osoro 7-5, 5-7 y 6-2

Tamara Icardo / Claudia Jensen a Jessica Castelló / Lorena Rufo 6-0 y 6-3

Claudia Fernández / Sofia Araújo a Daiara Valenzuela / Raquel Piltcher 6-3 y 6-3

Marta Ortega / Martina Calvo a Marta Borrero / Ksenia Sharifova 6-3 y 6-2

Bea Caldera / Carmen Goenaga a Ale Salazar / Ale Alonso 6-2 y 6-3

Marina Guinart / Vero Virseda a Nuria Rodríguez / Giulia Dal Pozzo 6-2 y 6-4

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