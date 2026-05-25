El Ayuntamiento revoluciona el pádel sevillano

Una inversión cercana al medio millón de euros transforma de arriba a abajo los 28 recintos municipales distribuidos por todos los barrios de la ciudad tras años de abandono.

Giro de 180 grados a la situación del deporte de la pala en la capital hispalense. El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan de choque definitivo para renovar el cien por cien de las pistas de pádel gestionadas de manera directa por el IMD. Se trata de un lavado de cara absoluto que afecta a un total de 28 pistas de pádel distribuidas por las instalaciones municipales de todos los barrios de la ciudad, respondiendo así a una demanda histórica de los usuarios que veían cómo la falta de mantenimiento estructural lastraba diariamente su uso al jugar.

La intervención no es un simple parche superficial. Con una inversión contundente que roza el medio millón de euros (concretamente una partida cercana a los 500.000 euros), el consistorio hispalense acomete una ambiciosa actuación destinada a desterrar el deterioro y el evidente estado de abandono que presentaban los tapices tras años sin recibir el cuidado necesario. A partir de ahora, los sevillanos volverán a disfrutar de un servicio público deportivo que cumple con todas las garantías de calidad, rendimiento y, sobre todo, seguridad.

Un plan de choque contra el abandono de las instalaciones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha querido enfatizar el profundo cambio de rumbo que supone esta inyección económica en las infraestructuras de los distritos. El regidor no se ha mordido la lengua al recordar el punto de partida que se topó su equipo de Gobierno al asumir el mandato municipal: “Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con que la mayoría de las instalaciones deportivas estaban en un estado lamentable tras años de abandono institucional. Era una situación insostenible para los miles de vecinos que acuden a practicar deporte”.

En este sentido, José Luis Sanz ha sacado pecho de la celeridad con la que se ha ejecutado esta reforma integral, cumpliendo los plazos en beneficio directo del ciudadano. “En tan solo tres años de gestión real hemos invertido cerca de 500.000 euros en renovar por completo el 100% de las pistas municipales de pádel. El objetivo prioritario estaba claro desde el primer día: conseguir que los sevillanos cuenten con unas instalaciones seguras, modernas y de auténtica calidad en todos y cada uno de los barrios, sin distinciones”, ha afirmado de forma tajante el primer edil.

Tecnología de última generación para el disfrute del usuario

Entrando de lleno en el apartado puramente técnico, la metamorfosis de las 28 pistas municipales se ha cimentado sobre elementos propios de la alta competición. El núcleo central de la obra ha consistido en la sustitución de los viejos y desgastados tapices por una moqueta de césped artificial de última generación, disponible en los clásicos tonos verde o azul según el complejo deportivo. Este nuevo revestimiento está compuesto por fibra 100% polietileno texturizada de máxima resistencia ante los rayos UV.

Por si fuera poco, los operarios han procedido al replanteo y marcaje exhaustivo de las líneas de juego siguiendo minuciosamente el reglamento de la Federación Española de Pádel. Para garantizar una práctica completamente segura y prevenir molestas lesiones, previamente se han limpiado de forma concienzuda los soportes base de hormigón poroso mediante la aplicación de agua a presión, logrando que la superficie recupere su total permeabilidad ante las lluvias. Asimismo, se han ejecutado reparaciones puntuales en el hormigón para corregir las deformaciones causadas por el desgranado del árido antiguo, culminando el proceso con el aporte preciso de árido silíceo de canto redondeado, un factor clave que estabiliza la moqueta, evita arrugas y certifica el rendimiento idóneo del sistema deportivo.

Hacia una Sevilla de primera en el mapa deportivo

Esta medida no se entiende como un hecho aislado, sino como una pieza fundamental dentro de un engranaje mucho más ambicioso por parte del consistorio. El actual equipo de Gobierno municipal se ha marcado entre ceja y ceja la meta de regenerar y potenciar la totalidad de las infraestructuras deportivas de la ciudad que dependan de la gestión pública directa. Una hoja de ruta ambiciosa que busca fomentar los hábitos de vida saludables desde el deporte de base, ofreciendo equipamientos dignos tanto para el deportista amateur como para el federado.

El horizonte final que persigue la corporación municipal es situar a la urbe en el escalafón que merece por historia e importancia demográfica en el sur de España. “Estamos trabajando día a día en la mejora estructural para que Sevilla tenga unas instalaciones de primera, como corresponden legítimamente a la capital de Andalucía”, ha zanjado con firmeza el alcalde hispalense. Con las pistas de pádel ya listas y relucientes en los distritos, el IMD se prepara para vivir una auténtica edad de oro en la raqueta sevillana.